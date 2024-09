Les demandes d'aide crèvent déjà le plafond et Caritas s'attend au pire

ATS Agence télégraphique suisse

Les primes 2025 devraient à nouveau faire un bond en avant. Photo: KEYSTONE

Deux jours avant l'annonce des primes maladie pour 2025, Caritas demande que les cantons augmentent leurs réductions de primes. Le Conseil fédéral doit veiller à ce que le contre-projet indirect à l'initiative d'allègement des primes soit mis en oeuvre le plus rapidement possible.

L'annonce des primes pour 2025 est attendue jeudi, indique l'oeuvre d'entraide dans un communiqué publié mardi. Mais il est déjà clair selon elle que les ménages à bas revenus seront soumis à une pression encore plus forte.

«Les consultations sociales de Caritas reçoivent plus de demandes que jamais», explique le directeur de Caritas Suisse, Peter Lack. «Des familles, des ménages monoparentaux, des personnes seules, des jeunes et des moins jeunes viennent nous voir parce qu'ils ne savent plus comment payer leurs primes d'assurance-maladie et faire face à la hausse des loyers», ajoute-t-il, cité dans le communiqué.

Augmenter l'aide des cantons

Caritas en appelle tant aux cantons qu'à la Confédération. Les cantons doivent faire face à la hausse des coûts en augmentant les réductions de primes. Ils sont appelés à prévoir les dépenses correspondantes dans leurs budgets 2025.

Le Conseil fédéral, lui, doit mettre en oeuvre le plus rapidement possible le contre-projet indirect à l'initiative d'allègement des primes, rejetée en votation le 8 juin dernier. Ce texte prévoit notamment l'obligation pour les cantons de verser une contribution minimale au financement de la réduction des primes.