Carla Del Ponte et d'autres figures influentes demandent au Conseil des Etats de rétablir le soutien à l'UNRWA, vital pour des millions de Palestiniens. La décision prise par le Conseil national d'abandonner l'organe onusien pourrait aggraver la crise humanitaire.

Une suspension de l'aide suisse à l'UNRWA punirait non seulement la population de la bande de Gaza, mais aussi tous les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient, estime Carla Del Ponte. Photo: mauritius images / TT News Agency / Alamy / Alamy Stock Photos

Raphael Rauch

Si l’on en croit Israël, l'agence des Nations unies pour l'aide aux réfugiés palestiniens (UNRWA) a été infiltrée par l’organisation terroriste islamiste Hamas. Le Conseil national a alors décidé en septembre d'arrêter le financement de la Suisse à l'agence de l'ONU.

Une situation fait réagir une vingtaine d'anciens secrétaires d'Etat, d'ambassadeurs et de spécialistes du Moyen-Orient suisses, dont l'ex-procureure de la Confédération et du Tribunal pénal international Carla Del Ponte, qui tirent maintenant la sonnette d'alarme.

Dans une lettre, ils pressent le Conseil des Etats à corriger la décision du National. Les sénateurs doivent en effet se pencher sur le sujet le 24 octobre. «Compte tenu de la situation sanitaire et nutritionnelle catastrophique actuelle, 2,2 millions de personnes ont besoin d’une aide urgente. Cela ne peut être fourni que par l'UNRWA», indique la missive que «Blick» et «Le Temps» ont pu consulter. «Nous sommes soucieux de préserver la tradition humanitaire de notre pays et son influence dans le monde.»

Même la Croix-Rouge ne peut pas remplacer l'UNRWA

L'organisation onusienne fournit aide et protection à près de 6 millions de Palestiniens en Jordanie, en Syrie, au Liban, dans la bande de Gaza et en Cisjordanie, y compris à Jérusalem-Est. «Cette information est importante car si vous décidez de suspendre le soutien financier de la Suisse à l'UNRWA, vous punirez non seulement la population de la bande de Gaza, mais aussi tous les réfugiés palestiniens au Moyen-Orient», indique la lettre.

«Aucune ONG suisse n'a les ressources, l'expertise ou la capacité de remplacer l'UNRWA», indique la lettre. «Même la Croix-Rouge a déterminé qu’elle ne pouvait pas remplacer l’UNRWA.» L'ONU a enquêté sur les allégations d'Israël et, dans certains cas, Israël n'a fourni aucune preuve.

Outre Carla Del Ponte, la lettre était signée par les anciens secrétaires d'Etat Jacques de Watteville et Jean-Daniel Gerber, d'anciens ambassadeurs comme Jean-Daniel Ruch et Didier Pfirter et des représentants de aide humanitaire.