Un homme dans un van blanc a tenté d'enlever un écolier suisse

1/7 Vendredi, des rumeurs ont circulé sur les réseaux sociaux selon lesquelles des hommes auraient abordé des enfants depuis un van blanc dans le canton de Berne.

«Attention! A Niederbipp, deux hommes invitent des enfants à monter à bord» ou «A Moosseedorf, quelqu'un a tenté aujourd'hui d'enlever une fillette de 7 ans»: des posts comme ceux-ci font actuellement le tour des réseaux sociaux. Le ou les auteurs se déplaceraient dans une camionnette blanche aux plaques d'immatriculation étrangères et placeraient un ours en peluche sur le siège passager afin d'attirer les enfants vers eux, affirment-ils.

Et effectivement, un incident rappelant un enlèvement d'enfant s'est produit jeudi après-midi, cette fois-ci à Obfelden dans le canton de Zurich. «Un écolier a été abordé par un homme inconnu qui se déplaçait dans un van blanc. Selon l'enfant, l'homme a demandé au garçon de monter dans le véhicule», écrit la direction de l'école primaire d'Obfelden dans une information aux parents. «Notre élève a agi de manière exemplaire dans cette situation: Il s'est immédiatement enfui, est retourné à l'école et y a immédiatement demandé de l'aide», poursuit le communiqué.

Interrogé par Blick, le porte-parole Alexander Renner confirme que la police cantonale de Zurich a reçu un rapport concernant un incident à Obfelden. «Les investigations sont en cours», précise-t-il.

«On pense toujours que ce genre de choses n'arrive qu'ailleurs»

Vendredi après-midi, Blick a pu s'entretenir avec une personne de l'entourage de l'enfant. «Je suis choqué. On pense toujours que ce genre de choses n'arrive qu'ailleurs, et maintenant c'est arrivé juste devant notre porte», explique-t-elle.

Le jeune garçon allait déjà mieux vendredi. «Il l'a vite assimilé et a été pris en charge avec compréhension par ses camarades de classe.»

Les enfants ne vont plus seuls à l'école

La situation était différente jeudi: le garçon s'est effondré après l'incident à l'école et a fondu en larmes. Le choc était profond. «J'ai tellement peur», aurait-il dit le soir même à des membres de sa famille. Ils sont heureux qu'il ne soit rien arrivé de plus grave.

«Les parents d'Obfelden ont maintenant peur», poursuit la Zurichoise. Vendredi matin, aucun enfant ne serait allé seul à l'école. «Quel genre de personnes sont-elles pour faire ça?», se demande-t-elle. «Cela n'a aucun sens, en tant qu'automobiliste, de demander son chemin à un enfant. Que voulaient-ils réellement?»

Une autre histoire à Moosseedorf

À Moosseedorf, dans le canton de Berne, les rumeurs sur les réseaux sociaux ne semblent pas non plus infondées. Là aussi, le directeur de l'école a envoyé une lettre aux parents. Blick s'en est procuré une copie. «Suite à plusieurs demandes concernant un prétendu enlèvement d'enfant à l'école de Moosseedorf, je souhaite m'adresser directement à vous en tant que directeur d'école», peut-on y lire. Jeudi, un enseignant aurait reçu un appel téléphonique au cours duquel l'appelant se serait faussement fait passer pour le père d'un enfant et l'aurait fait renvoyer chez lui.

Sur les réseaux sociaux, on murmure que le mystérieux interlocuteur a passé cet appel pour enlever l'enfant. Le directeur de l'école ne le confirme pas dans sa lettre. Il révèle toutefois qu'il n'est rien arrivé à l'enfant. «L'incident a été traité avec la famille concernée. La police est également intervenue.»

La police cantonale bernoise n'a reçu aucun rapport concernant l'incident décrit – ce que la police confirme à la demande de Blick. Elle a toutefois reçu des informations sur un homme suspect à Niederbipp, qui aurait abordé des enfants. Celui-ci a été interpellé par la police le 3 septembre et conduit dans une institution appropriée.

La police poursuit: «Concernant Moosseedorf, nous n'avons pas connaissance d'une tentative d'enlèvement d'enfant. Nous avons reçu ce matin une information selon laquelle une personne aurait téléphoné hier, jeudi, à une école de Moosseedorf pour demander à un enfant de rentrer chez lui pour un rendez-vous médical.» Des investigations supplémentaires sont en cours, précise la police. Pour l'instant, il n'y aurait pas de lien entre les deux cas.