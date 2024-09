L'initiative pour l'inclusion a recueilli 108'000 signatures

L'initiative pour l'inclusion prévoit plus de droits et d'égalité pour les personnes en siutation de handicap en Suisse.

Les personnes en situation de handicap font encore l’objet de nombreuses discriminations au quotidien, estiment les initiants de l'initiative pour l'inclusion. En Suisse, l'égalité de ces personnes n'évolue pas.

Les personnes concernées souhaitent décider elles-mêmes comment et avec qui elles vivent, utiliser les transports publics sans obstacles, travailler et exercer leurs droits politiques. Le texte déposé exige que la Confédération et les cantons prennent des mesures contraignantes pour garantir l'égalité de droit et de fait des personnes en situation de handicap.

L'initiative a été lancée par les associations Inclusion Handicap et Agile.ch, en collaboration avec d'autres partenaires. L’installation d'une rampe provisoire permettra pour la première fois de déposer les signatures à la Chancellerie fédérale.