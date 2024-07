Les Suisses sont fans des injections pour éliminer les graisses

1/5 Selon une étude, l'utilisation d'injections amaigrissantes par habitant est plus élevée en Suisse qu'au Canada, en Allemagne et aux États-Unis.

Michael Hotz

Les injections amaigrissantes font fureur dans le secteur pharmaceutique et rapportent beaucoup d'argent aux entreprises qui les produisent. De plus en plus de personnes en surpoids se débarrassent de leurs kilos en trop grâce aux injections anti-graisse, et ce, même dans notre pays. La méthode est particulièrement appréciée de la population suisse, comme le rapporte le «Tages-Anzeiger» en se référant à une étude.

Selon les résultats d'une équipe de recherche de l'université de Zurich, la Suisse a un taux d'utilisation de ces injections par habitant plus élevé que le Canada, l'Allemagne et même les Etats-Unis.

Ce résultat est surprenant pour plusieurs raisons. Tout d'abord, les Suisses souffrent moins de surpoids et d'obésité que les habitants des trois pays mentionnés. Aux Etats-Unis, par exemple, près de la moitié des personnes sont obèses, contre 11 à 13% des adultes dans notre pays. Deuxièmement, la Suisse est le dernier des quatre pays à avoir autorisé les injections amaigrissantes. Et troisièmement, Contrairement au Etats-Unis où ces injections font l'objet de publicité et où il est facile de s'en procurer, l'accès aux injections pour éliminer la graisse est fortement limité en Suisse.

Les caisses-maladie supportent des coûts de plusieurs millions pour ces injections

En Suisse, les caisses d'assurance maladie prennent en charge les coûts de deux produits de ce type: Saxenda et Wegovy. Toutefois, seules les personnes souffrant d'un surpoids important ou très important peuvent obtenir une ordonnance. Celles-ci doivent également s'engager à suivre en plus un régime et à faire du sport.

Le fait que l'assurance de base prenne en charge les frais de traitement est sans doute la raison principale pour laquelle les injections amaigrissantes sont relativement souvent utilisées dans notre pays. De plus, selon le «Tages-Anzeiger», c'est en Suisse que les prix sont les plus bas. Avec Saxenda, les frais de traitement annuels s'élèvent à environ 2000 francs pour une personne, explique le rapport. Aux Etats-Unis, en revanche, Saxenda et Wegovy coûtent plus de 12'000 dollars par an, soit six fois plus.

300 millions supplémentaires par an selon Santésuisse

Malgré cela, les caisses d'assurance maladie s'attendent à une forte augmentation des charges. L'association de la branche Santésuisse estime les coûts supplémentaires dus aux injections amaigrissantes à 300 millions de francs par an. Rien que pour la CSS, le plus grand assureur de base suisse, la CEO Philomena Colatrella estime que l'année prochaine, les coûts liés au coupe-faim Wegovy dépasseront les 50 millions de francs, comme elle l'a déclaré dans une interview dans le «Tages-Anzeiger».

On ne sait pas encore si d'autres coûts thérapeutiques vont baisser en contrepartie. Les conséquences à long terme ne sont pas encore claires non plus. «Ce que nous observons, c'est une très forte augmentation des quantités», explique Philomena Colatrella.