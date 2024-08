Avec des recettes totales de plus de 9 millions, le PS a obtenu en 2023 le financement le plus élevé, selon le bilan final du Contrôle fédéral des finances publié vendredi. C'est un tiers de plus que l'UDC, deuxième, et plus de deux fois plus que le PLR, troisième.

La nouvelle loi sur le financement des partis est appliquée depuis les élections fédérales de 2023 (archives/image prétexte).

ATS Agence télégraphique suisse

Le PS dispose du plus grand financement, notamment grâce aux cotisations des membres et à la vente de biens et services, bien plus élevées que chez les autres partis, montrent les chiffres du Contrôle fédéral des finances (CDF). Ils ont été publiés dans le cadre de la nouvelle loi sur le financement des partis appliquée depuis 2023.

Les libéralités monétaires, comprenant l'argent versé par des personnes et les reprises de dettes, sont elles équivalentes entre le PS et l'UDC. Il en va de même pour les libéralités non-monétaires. Au bas du podium, on trouve le Centre puis les Vert-e-s et les Vert'libéraux.

Les budgets de campagne pour les élections fédérales d'octobre ne sont pas entièrement reflétés dans cette analyse. Loin devant, le PLR et l'UDC avaient chacun dépensé plus de 10 millions.