De jeunes chasseurs de pédophiles tabassent des adultes

Christina Benz

Cela ressemble à l'intrigue du dernier drame policier, mais c'est une réalité à Lugano: un groupe de jeunes s'est uni pour confronter les adultes qui discutent avec des mineurs sur des plateformes de rencontre. Début octobre, la police cantonale tessinoise a arrêté 18 mineurs âgés de 14 à 17 ans. Un jeune de 18 ans a également été arrêté. Le cerveau de l'opération était un garçon âgé de 13 ans au moment des faits.

Comme le rapporte la RSI, le jeune homme de 13 ans a identifié, via des plateformes de rencontre comme Tinder, des adultes qui voulaient avoir des relations sexuelles avec des mineurs et qui devaient donc être «punis». Il poursuivait les conversations sur Whatsapp ou Instagram, organisait une rencontre et les attirait ainsi dans un piège.

Les adultes se déshabillent et les voyous arrivent

Les rendez-vous avaient lieu dans des appartements ou des parcs de Lugano. L'organisateur utilisait une fille ou un garçon mineur comme appât pour accueillir les pédophiles présumés. Si possible, ils devaient amener l'adulte à se déshabiller. Ensuite, la bande de voyous recrutée par le chef de file faisait son apparition.

Selon la RSI, les personnes prises sur le fait ont subi de graves humiliations: en plus des coups de pied et de poing, on urinait sur la personne, on lui crachait dessus ou on lui rasait les cheveux. Les actions ont été filmées et en partie partagées avec des tiers. Le groupe a apparemment aussi envisagé de diffuser les actes en direct sur les réseaux sociaux. Ce plan a toutefois été abandonné, car il aurait alors fallu renoncer à la violence, écrit la RSI.

L'affaire est actuellement examinée par le tribunal pour mineurs. Différents délits sont reprochés aux jeunes, dont des lésions corporelles graves, des coups et blessures, la contrainte, le vol, l'enlèvement et le chantage. Cependant, des procédures pénales ont également été engagées contre les adultes.

Premier adulte condamné

Ainsi, le 3 octobre, une condamnation a été prononcée contre un Italien de 49 ans qui avait été battu par le groupe dans un parc du quartier de Besso, comme le rapporte le «Corriere del Ticino». Selon ses propres dires, il s'était inscrit sur l'application de rencontre pour y trouver son «âme sœur», mais il est ensuite tombé amoureux d'un garçon mineur. «Il m'a dit qu'il avait quatorze ans, et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à faire des erreurs. Je ne peux pas expliquer pourquoi j'ai continué, j'ai été stupide et j'ai eu tort de venir en Suisse», avoue l'homme inculpé devant le tribunal.

La défense argumente qu'il s'agit de faits de gravité moyenne et qu'il n'y a jamais eu de rapprochement physique. Son client a eu «le destin malheureux de tomber sur de jeunes garçons qui voulaient prendre la justice entre leurs mains», selon l'avocat. Lors de cette agression, l'accusé aurait subi des blessures à la tête.

Le tribunal condamne l'Italien à une peine de dix mois de prison avec sursis assortie d'une mise à l'épreuve de deux ans. S'y ajoute une expulsion de cinq ans.