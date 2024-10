Des retards, suppressions et détournements de trains ont marqué le trafic ferroviaire ce jeudi matin entre Zurich et l'ouest de la Suisse. Ces perturbations étaient dues à un accident de personne.

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé entre Zurich et l'ouest de la Suisse ce jeudi matin à la suite d'un accident de personne. Photo: IMAGO/dieBildmanufaktur

Le trafic ferroviaire a été fortement perturbé, voire interrompu jeudi matin entre Zurich et l'ouest de la Suisse. Un incident survenu entre les gares de Glanzenberg (ZH) et de Dietikon (ZH), dans la vallée de la Limmat, est à l'origine de la perturbation.

Plus aucun train n'a circulé, de 07h00 à 09h00, entre les deux gares régionales, indiquent les CFF. Les lignes Intercity 1, 3, 5 et 8 ainsi que plusieurs lignes InterRegio et RER ont été touchées. La compagnie ferroviaire a recommandé aux voyageurs en provenance ou à destination de l'ouest de passer par Lucerne.

Vers 09h00, une des voies a pu être rouverte au trafic. Retards, suppressions et détournements de trains se sont toutefois maintenus jusqu'en fin de matinée. La situation est rentrée dans l'ordre à la mi-journée. La perturbation du trafic était due à un accident de personne, précisent les CFF à Keystone-ATS.