Les loyers explosent aussi dans les petites villes suisses

1/5 Selon l'indice des loyers de Homegate, c'est à Lucerne que les loyers augmentent le plus.

Patrik Berger

Pour trouver un logement à Zurich ou à Genève, il faut non seulement de la patience, mais aussi de l'argent. Les loyers des rares appartements libres se situent à un niveau toujours plus élevé. Désormais, la hausse des loyers touche aussi les petites villes, selon le dernier indice des loyers de Homegate.

Les loyers dans les grandes villes découragent les intéressés, bien qu'ils soient en principe prêts à payer plus pour les avantages d'une grande ville. Ils se rabattent donc sur des villes plus petites et y font ainsi également grimper les loyers.

Pas d'amélioration en vue

La plus forte hausse est enregistrée à Lucerne, avec une augmentation de 6,3% des loyers. Elle est suivie par Lugano (+5,1%) et Saint-Gall (+3,8%). Les loyers augmentent également dans des villes comme Winterthour, Aarau, Thoune ou encore Frauenfeld. Les experts de Homegate annoncent une augmentation de 1,6 à 3,1% par rapport à l'année précédente. Sur l'ensemble de la Suisse, les loyers proposés ont augmenté en moyenne de 2,6% selon l'indice des loyers.

Et une amélioration n'est pas à prévoir. Au contraire, la pénurie de logements s'est encore aggravée en raison de la faible activité de construction combinée à la croissance démographique. «L'excédent de la demande de logements a permis aux bailleurs de nombreux endroits d'ajuster à la hausse les loyers demandés», explique Martin Waeber, Managing Director de SMG Swiss Marketplace Group.

«Une nouvelle hausse des loyers semble probable au vu des évolutions prévisibles sur le marché du logement locatif.» En effet, le nombre de demandes de permis de construire déposées indique «au mieux une stagnation de la construction de logements» dans les prochains mois. «Tant que le déséquilibre entre une offre faible et une demande élevée ne se résorbera pas, les personnes à la recherche d'un logement continueront à être confrontées à une hausse des loyers», estime Martin Waeber.

Le canton de Schaffhouse en tête

Comment se présente la situation dans les cantons? C'est dans les cantons de Zoug et de Schaffhouse que les loyers ont le plus augmenté, avec une hausse de 5,6% chacun. Mais les cantons de Lucerne (+5,1%) et du Valais (+4,6%) ont également connu une nette hausse. La pénurie de logements évolue donc «lentement mais sûrement, passant d'un phénomène jusqu'ici essentiellement urbain à un phénomène à large échelle». En d'autres termes, les logements ne deviennent pas seulement plus chers dans les villes. Les loyers augmentent également de plus en plus à la campagne.