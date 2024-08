1/5 David Squindo, chef de groupe du bureau des passeports d'urgence, tient dans sa main un passeport d'urgence provisoire.

Cécile Rey et Siggi Bucher

Dans 90 minutes, l'avion décolle pour Vienne. Le voyage est une surprise, car c'est l'anniversaire de Roberto*. Mais à l'enregistrement, sa femme et lui remarquent que son passeport est périmé et qu'il n'a pas sa carte d'identité sur lui.

Dans le coin le plus reculé de l'aéroport de Zurich, juste à côté du Starbucks, Roberto trouve de l'aide au bureau des passeports d'urgence. C'est là qu'il rencontre David Squindo, 55 ans, responsable du bureau des passeports d'urgence et membre de la police cantonale de Zurich depuis 33 ans. Deux collaborateurs s'occupent du guichet. «La demande augmente surtout pendant les vacances», explique-t-il. Malgré cela, il y a parfois des files d'attente.

Pour 150 francs, les vacances sont sauvées

Ce jeudi, la situation est relativement calme, Roberto est servi immédiatement. Après que David Squindo a pris ses coordonnées et les a comparées, Roberto se place devant l'un des deux grands appareils photo pour la photo d'identité. Au bout d'un bon quart d'heure, il tient son passeport provisoire entre ses mains. Coût de l'opération? 150 francs.

Le passeport d'urgence se distingue surtout par l'épaisse barre blanche dans le tiers inférieur et par le fait qu'il n'est pas biométrique. Il ne contient donc aucunes données électroniques. C'est un problème, en particulier pour les voyageurs à destination des Etats-Unis, car une pièce d'identité biométrique est exigée pour entrer dans ce pays.

«C'est un travail très gratifiant»

Chaque année, le bureau des passeports d'urgence de l'aéroport de Zurich délivre environ 8000 passeports d'urgence. C'est en avril et en juillet que la demande est la plus forte, avec environ 1100 passeports. Selon David Squindo, les voyageurs à destination de l'Angleterre ont été nombreux ces dernières années. «Le fait que l'Angleterre ne fasse plus partie de l'UE en raison du Brexit et que l'on ait donc besoin d'un passeport valable pour y entrer n'est pas encore tout à fait compris par tous», explique-t-il.

Malgré tout, «c'est un travail très gratifiant et satisfaisant. On rend les gens heureux quand on peut les aider», déclare ce chef de bureau. Selon lui, certains voyageurs sont si reconnaissants qu'ils envoient une carte postale depuis leur lieu de vacances. L'équipe les accroche au mur du bureau. Une carte postale arrivera-t-elle bientôt de Vienne?

* Nom modifié