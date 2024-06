Mercredi, le conseiller fédéral en charge des médias Albert Rösti a annoncé une baisse de la redevance pour le service public. Quel est votre avis sur la question? À quoi ressemblera l'avenir de la SSR et de la RTS selon vous? Participez au sondage de Blick et Sotomo!

1/5 Susanne Wille, directrice générale de la Société suisse de radiodiffusion et télévision (SSR), devra sans doute se contenter de moins d'argent à l'avenir.

Mercredi, le Conseil fédéral a annoncé une baisse de la redevance radio et télévision de 335 à 300 francs pour les ménages privés à partir de 2029. Il souhaite en outre exempter les petites et moyennes entreprises de la redevance.

En réduisant la redevance pour la radio et télévision publiques, le ministre des médias Albert Rösti espère aussi couper l'herbe sous le pied de l'initiative populaire «200 francs ça suffit!» Le projet, lancé par l'Union démocratique du centre (UDC), demande un abaissement de la redevance radio-télévision à 200 francs en plus d'une exemption totale pour les entreprises de l'obligation de passer à la caisse. En cas de oui à l'initiative, la part de la redevance dans le budget de la SSR passerait de 1,25 milliard de francs aujourd'hui à environ 630 millions de francs. Le Conseil fédéral recommande de rejeter l'initiative.

La SSR, ses filiales, son programme et ses personnalités sont actuellement sur une pente glissante. Mais qu'en pense la population suisse? Quel est le rôle du service public? Qu'attendez-vous de lui pour l'avenir ? Participez au sondage de Blick et de l'institut de recherche Sotomo et donnez votre avis!

