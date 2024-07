À Boudry, les riverains excédés par le centre d'asile remettent leur pétition

Le CFA qui cristallise toutes les tensions. Le site dispose d’une capacité de 480 places. Un nombre qui peut monter jusqu’à 800 lors de flux migratoires importants. Trop pour une commune de 6000 habitants, estiment les riverains. Une pétition vient d'être remise à la Chancellerie cantonale

Alessia Barbezat Journaliste Blick

Souvenez-vous, Blick vous avait raconté cette cohabitation difficile entre requérants d’asile et riverains à Boudry (NE). Dastier Richner, le président de l’association Bien vivre à Neuchâtel, avertissait: «Il faut bien avoir en tête que si rien ne bouge, les gens vont commencer à se faire justice eux-mêmes.»

La pétition qu’il a lancée fin février, réunissant près de 2300 signatures, a été remise à la Chancellerie cantonale, ce mardi 2 juillet, comme le rapporte Arcinfo dans son édition du jour. Un texte, reçu par la conseillère d’Etat Florence Nater, dans lequel les riverains du Centre fédéral d’asile de Boudry (CFA) réclament «[sa] réaffectation immédiate en un établissement pour les femmes et les familles ou sa fermeture pure et simple dans un délai de six mois maximum».

Si Dastier Richner reconnaît que la situation au centre de Perreux s’est améliorée et que les incivilités ont diminué ces derniers mois - «On revit normalement», confie-t-il à Arcinfo - lui et les Boudrysans restent sur leurs gardes et redoutent un nouvel afflux migratoire en automne. Si la ministre socialiste promet de transmettre la pétition à la Confédération, celle-ci met en garde les membres de l’association: «Pour être honnête, ce que vous demandez n’est pas réalisable en tant que tel.» Et d’invoquer l’accord avec la Confédération et une responsabilité vis-à-vis des autres cantons.

Cambriolé à quatre reprises, Dastier Richner a fondé l’association Bien vivre à Neuchâtel. En février, il a lancé une pétition demandant la réaffectation du centre ou sa fermeture. Le texte a été remis ce mardi 2 juillet à la Chancellerie cantonale.

À l’heure actuelle, le site de Perreux est le seul centre d’enregistrement pour requérants d’asile de Suisse romande. C’est aussi le plus grand de Suisse.