Les conducteurs des cars postaux ne vendront bientôt plus de billets

Ulrich Rotzinger

Un sujet de conversation particulier a animé l'itinéraire du car postal entre Winterthour et Elgg dans le canton de Zurich: bientôt, ce sera la fin de la vente de billets dans les bus.

«Pour des raisons d'exploitation», la vente sur la ligne 680 ne sera plus possible à partir du 9 septembre 2024 déjà, peut-on lire sur des flyers d'information. Un numéro gratuit y figure: il permet désormais aux passagers d'acheter un billet par téléphone. Une carte Swiss Pass est toutefois nécessaire pour effectuer l'opération.

Les personnes âgées s'inquiètent

La ligne 680 n'est pas la seule sur laquelle le personnel roulant ne vendra plus de billets. Sur l'ensemble du territoire de la communauté de transport zurichoise (ZVV), la vente de billets dans les bus régionaux sera arrêtée au plus tard au changement d'horaire du 15 décembre 2024.

La ZVV justifie cette mesure par le fait que la demande est en forte baisse et que les appareils de vente dans les bus ont atteint la fin de leur durée de vie. De son côté, la communauté de transport cite l'application ZVV comme futur canal de vente de billets.

CarPostal SA suit donc la décision de la ZVV de ne plus vendre de billets dans les bus régionaux de Zurich à l'avenir. Mais qu'en est-il dans les autres cantons? Un demi-million de pendulaires, d'écoliers et de touristes utilisent chaque jour le réseau de cars postaux.

Ce sont surtout les passagers âgés et les personnes de langue étrangère qui, selon les dires, s'inquiètent du fait que les chauffeurs ne vendront plus de billets. Pour ces personnes, l'achat d'un billet via le code-barres dans les cars postaux et Twint n'est guère une alternative.

Selon les indications de CarPostal, les passagers peuvent aujourd'hui payer avec la carte de paiement dans 1900 des 2300 cars postaux, c'est-à-dire partout sauf dans la zone ZVV et au Tessin.

CarPostal teste le paiement par carte

«A l'exception de la zone ZVV et dans les Grisons – où le canton a un nouveau système de billetterie Venda – des billets sont encore vendus partout dans les cars postaux», explique à Blick la porte-parole de CarPostal Katharina Merkle.

Mais c'est le terme «encore» qui résonne. Selon CarPostal, d'ici l'été 2025, environ 180 des 969 lignes de cars postaux suisses cesseront de vendre des billets auprès du personnel roulant. Cela correspond à un cinquième de tous ces bus.

L'entreprise de transport de la Poste prévoit qu'à partir de 2035, la vente de billets sera entièrement numérique. «Nous travaillons maintenant sur une question centrale: comment atteindre les clients qui, à l'avenir également, n'utiliseront pas les canaux de vente numériques, notamment les applications de billetterie», explique Katharina Merkle.

Le smartphone, appareil de billetterie du futur

Actuellement, un test serait en cours dans l'Oberland bernois pour le paiement des billets par cartes de débit et de crédit, ce qui n'est pas encore possible aujourd'hui dans les cars postaux.

La porte-parole de CarPostal annonce: «A l'avenir, le paiement par carte devrait être possible dans tous les cars postaux.» L'entreprise n'a pas pu indiquer de date précise pour ce lancement. Mais ce qui est clair, c'est que «le smartphone deviendra l'appareil de billetterie du futur».

Entre-temps, le projet de CarPostal d'établir des mini-distributeurs dans les véhicules comme standard national – à l'instar du système Venda dans les bus régionaux des Grisons – a été abandonné. L'installation n'a pas pu être réalisée de manière rentable pour l'entreprise.