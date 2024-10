Un jeune homme de 25 ans meurt dans un terrible accident à Nyon

Les jours du second occupant de la voiture ne sont pas en danger. Photo: Keystone

Antoine Hürlimann Responsable du pôle News et Enquêtes

C’est un drame qui s’est joué à Nyon (VD). Dans la nuit de samedi à dimanche, vers 1h, la centrale vaudoise de la police était avisée d’un accident de la circulation survenu sur la route de Genève, annoncent les forces de l’ordre dans un communiqué envoyé à la presse lundi soir.

Sur place, les feux bleus ont constaté qu’un véhicule dont les occupants ne se trouvaient plus à bord était la proie des flammes. «Les premiers secours ont été portés aux deux victimes», relate la police.

L’un des malheureux, un Suisse âgé de 25 ans et domicilié dans le Gros de Vaud, a été héliporté au CHUV où il est malheureusement décédé peu après son admission. Quant au second occupant, un Suisse de 21 ans domicilié sur la Côte, il a été transporté au Groupement Hospitalier de l’Ouest Lémanique (GOHL), puis au CHUV. Ses jours ne sont pas en danger.

Enquête en cours

Le Ministère public a été informé et la procureure de service a ouvert une instruction pénale. Cette dernière a confié les investigations aux spécialistes de la gendarmerie afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de cet accident.

La route a été fermée pour les besoins de l’enquête et rouverte en fin de matinée, au terme des opérations. «Cet événement a nécessité l’intervention de deux patrouilles de la Police Nyon Région, de deux patrouilles gendarmerie, des spécialistes de l’unité de circulation, du SDIS de Nyon-Dôle avec 13 pompiers et quatre véhicules, d’un hélicoptère de la REGA, d’une ambulance et d’un véhicule du SMUR de Nyon ainsi que du personnel de la DGMR et du service de voirie pour la fermeture et le nettoyage de la route», listent les autorités.