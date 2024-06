Après la terrible explosion qui a fait deux morts à Nussbaumen (AG), de nombreux points sont encore non élucidés. Alors que l'on sait désormais où l'explosion a eu lieu, la cause n'est toujours pas claire. Blick revient sur les principales questions restées en suspens.

Ce fut l'une des plus graves explosions de l'histoire récente en Suisse: jeudi soir, une violente détonation dans un parking souterrain de Nussbaumen a coûté la vie à deux hommes. Les images de destruction ont rapidement fait le tour de Suisse. Pour l'heure, la thèse de l'accident est privilégiée.

Alors que les habitants de la commune argovienne tentent peu à peu de se remettre du choc, et de plus en plus de détails sont en train d'être révélés sur l'incident. Blick fait le point.

Que révèle le Ministère public?

Selon les éléments du Ministère public, les explosions sont parties d'une pièce fermée à clé à l'étage du parking souterrain. Aucune trace d'explosifs n'a été retrouvée sur place, a indiqué lundi le parquet d'Argovie. «La situation est complexe. Des investigations de la police scientifique sont en cours», a déclaré le porte-parole Adrian Schuler.

Qu'est-ce qui a explosé exactement?

Lorsque Blick s'est rendu sur les lieux de l'explosion dimanche, de nombreux résidus de feux d'artifice étaient parsemés dans les débris.

Problème: «Ce ne sont certainement pas des articles de feux d'artifice courants», déclare Urs Corradini, président de la Coordination suisse pour les feux d'artifice (SKF). Car les articles de feux d'artifice sont composés à 99% de carton. Or les pièces de Nussbaumen, en revanche, sont en plastique et ne sont pratiquement pas utilisées en Suisse.

Même son de cloche du côté du Ministère public: l'explosion a très probablement été causée par du matériel non autorisé en Suisse, sans préciser s'il s'agissait d'explosifs de type militaire, a déclaré le porte-parole Adrian Schuler.

Où en sont les habitants évacués?

De nombreuses habitations aux alentours ont été en partie lourdement endommagées après l'explosion. Peu après celle-ci, les habitants se sont rassemblés dans la rue. Certains n'ont toujours pas pu regagner leur logement.

L'un d'entre eux est Avni A*. Cet Argovien vit dans un immeuble qui se trouve juste au-dessus du parking souterrain. «On aurait dit un attentat», a-t-il confié. Après l'évacuation, les autorités ont déclaré qu'il serait impossible pour les habitants de regagner leur logement, pendant une période allant d'une semaine à dix jours. Actuellement, Avni A et sa famille sont hébergés chez son frère.

Plusieurs questions sont aujourd'hui en suspens.

1 Une salle de loisirs a-t-elle été visée?

Le Ministère public argovien ne l'a pas confirmé, mais Blick a récolté plusieurs témoignages de riverains. Tous évoquent une salle de loisirs à l'endroit de l'explosion.

Il y a environ six mois, Avni A. est tombé sur un homme qui pourrait être lié à l'explosion. «Il m'a abordé et je lui ai demandé s'il habitait dans les environs». Le jeune homme a répondu par la négative. «Il a juste indiqué qu'il avait une salle de loisirs en bas», poursuit le riverain.

Cette version ne peut être ni confirmée, ni infirmée pour le moment.

2 Qu'est-ce qui a provoqué l'explosion?

Des questions subsistent quant aux causes de l'explosion. Sur certaines photos prises par les enquêteurs, on reconnaît sur l'une des pièces carbonisées l'inscription «Onfa», une entreprise italienne qui vend la matière première pour la fabrication de feux d'artifice. Toutefois, on ne sait toujours pas ce qui a été fabriqué ou stocké dans le parking souterrain.

3 Que sait-on du suspect toujours recherché?

Blick était présent lorsque, peu après 13 heures, une patrouille de la police municipale de Baden est arrivée à Nussbaumen.

Un homme avec des habits sombres aurait auparavant tenté de s'introduire dans le parking souterrain, fermé à clé. Lorsqu'il a été découvert, il se serait enfui en courant. Les agents n'ont toujours pas pu le retrouver, selon les informations de Blick.

