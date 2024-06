Nemo a rencontré le conseiller fédéral Beat Jans pour parler du troisième sexe

1/6 Le conseiller fédéral Beat Jans a reçu Nemo mardi.

Quelques minutes après sa victoire au Concours Eurovision de la Chanson, Nemo a pris position de manière claire: en Suisse, l'absence de reconnaissance officielle d'un troisième sexe est «inacceptable», «nous devons changer cela». Nemo a indiqué vouloir s'engager auprès du conseiller fédéral Beat Jans, compétent en la matière, pour l'introduction d'un troisième sexe.

Nemo et Beat Jans se sont rencontrés mardi. Le ministre de la Justice a accueilli l'artiste biennois à Berne. Le conseiller fédéral a qualifié le triomphe de Nemo d'aubaine pour la Suisse. Des améliorations pour les personnes non binaires sont en cours, a-t-il ajouté. Après leur rencontre, le ministre de la Justice a écrit sur X: «L'objectif doit être que nous vivions dans une société ouverte et tolérante, dans laquelle tout le monde est intégré et se sent intégré.»

Lundi, Nemo a été célébré lors d'une réception à Bienne, la ville natale de Nemo. Déjà, la rencontre avec Beat Jans était à l'ordre du jour: «Bien sûr, Beat Jans ne peut pas réaliser cela tout seul. Il a besoin du soutien de nombreuses autres personnes, nous sommes un pays de démocratie directe», a déclaré Nemo aux représentants des médias présents.

Nemo a montré qu'iel (ndlr: pronom personnel neutre) comprenait que cela prendrait un certain temps. En même temps, Nemo a annoncé vouloir aborder lors de la rencontre avec le Conseil fédéral des choses qui pourraient être mises en œuvre plus rapidement. Par exemple, l'amélioration de la sécurité et la visibilisation des personnes non-binaires et trans.