1/6 Le MSC World Europa fait déjà partie des 10 plus grands navires de croisière du monde.

Jean-Claude Raemy

La Suisse est un pays enclavé. Et pourtant, elle pourrait bientôt fournir les plus grands bateaux de croisière du monde. L'armateur MSC Cruises, filiale du groupe MSC dont le siège est à Genève, serait en négociations avec le chantier naval Meyer à Turku, en Finlande. L'objet des discussions: la construction d'une nouvelle classe de navires de croisière, comme l'annonce le portail spécialisé italien Shipping Italy. Il est question d'une nouvelle «Ultimate Class» d'un tonnage de 270'000 GT. Le tonnage est une unité de mesure permettant de déterminer la capacité d'un navire.

À titre de comparaison, les plus grands navires de croisière du monde sont actuellement ceux de la classe «Icon» de Royal Caribbean Cruises. Ces navires ont un tonnage brut d'environ 250'000 GT. Il n'y a qu'un seul navire de cette classe en service, l'Icon of the Seas, qui a été mis à flot le 23 janvier 2024 et qui est aujourd'hui considéré comme le plus grand navire de croisière du monde. Il mesure 365 mètres de long, possède 20 ponts et peut accueillir environ 7600 passagers et 2350 membres d'équipage.

La nouvelle classe MSC serait donc environ 8% plus grande. Ce serait un nouveau coup de force pour le chantier naval finlandais, qui a déjà construit les navires de Royal Caribbean. D'autant plus que jusqu'à présent, MSC ne faisait pas partie de ses clients.

MSC veut rivaliser avec les géants

Interrogé par Blick, MSC Croisières se garde de tout commentaire: «Nous ne commentons jamais les spéculations sur d'éventuels investissements futurs.» Le chantier naval finlandais Meyer ne désire pas non plus s'exprimer.

Mais on sait que MSC veut se lancer dans la course au gigantisme. Avec 215'000 tonnes brutes, son navire MSC World Europa fait déjà partie du top 10 des plus grands navires de croisière du monde. Le World Europa fait partie de la «World Class», pour laquelle MSC a encore commandé trois autres navires qui seront livrés d'ici à 2028. À noter également que le MSC Irina, de la division cargo du groupe, est actuellement le plus grand cargo du monde.

Attention toutefois: il ne faut pas s'attendre à voir les nouveaux géants des mers battre pavillon suisse. Les navires MSC les plus récents sont tous enregistrés à Malte. Ces «pavillons de complaisance» permettent aux armateurs de payer moins d'impôts et de taxes.