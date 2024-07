Paradoxalement, les boissons light favorisent l'obésité.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

Renoncer à 15% d'espérance de vie pour des sodas allégés? Une vaste étude américaine, reprise par «20 Minuten», a analysé les listes d'ingrédients des boissons gazeuses sans sucres. Les résultats font froid dans le dos.

La recherche pointe aussi du doigt les pizzas surgelées, le bacon et les saucisses, qui menacent gravement notre santé. Dans un rapport publié par le National Cancer Institute du Maryland, les chercheurs ont suivi la santé de 500'000 individus sur une période de trois décennies.

Maladies cardiaques, diabète et démence au menu

Les produits les plus préoccupants? Les viandes transformées et les boissons gazeuses. Les édulcorants artificiels tels que l'aspartame, l'acésulfame de potassium et la stévia, présents dans les boissons légères et zéro, jouent un rôle important dans ce constat alarmant.

Les boissons light sont l'aliment ultra-transformé le plus consommé, suivies de près par les sodas sucrés. Selon les chercheurs, ces produits augmentent les risques de maladies cardiaques, de diabète, de démence et d'accidents vasculaires cérébraux, pouvant réduire l'espérance de vie de jusqu'à 15%.

Cuisine ou labo de chimie?

Les aliments hautement transformés sont souvent gorgés de conservateurs, d'émulsifiants, de colorants et d'exhausteurs de goût artificiels, d'agents de blanchiment ou de sucres modifiés, de sel et de graisses – des ingrédients que l'on ne trouve pas dans une cuisine traditionnelle et qui contribuent à prolonger artificiellement la durée de vie des produits, au détriment de notre santé, souligne «20 Minuten».

Monika Schmid, nutritionniste senior chez Oviva Suisse, conseille dans les colonnes de «20 Minuten» d'éviter complètement les sodas sans calories avec édulcorants. Ces derniers pourraient non seulement augmenter le risque de décès prématuré, mais également favoriser la prise de poids et l'obésité en augmentant l'appétit.

Du sans sucre qui fait grossir

La diététicienne souligne que l'aspartame peut inhiber les enzymes intestinales essentielles, favorisant ainsi la formation de graisse, tandis que la saccharine pourrait entraver la perte de graisse. Elle recommande des alternatives naturelles telles que le thé, le café ou l'eau aromatisée au citron, et une alimentation riche en fruits et les légumes, et de la viande ou du poisson une fois par semaine.

La Fédération suisse des industries alimentaires (Fial) travaille sur une position officielle concernant la transformation alimentaire. «La sécurité des édulcorants présents dans les boissons light et zéro disponibles dans les magasins suisses a été prouvée et leur utilisation est donc autorisée», affirme Karola Krell, responsable de la commission nutrition chez Fial, au quotidien alémanique.