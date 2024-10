Alors que l'ouragan Milton se dirige vers la Floride, les aéroports de cet État américain se préparent au chaos. La compagnie Edelweiss ne dessert plus Tampa Bay, bien que Swiss, par exemple, continue de transporter des passagers vers Miami, située plus au sud.

Edelweiss annule un vol vers la Floride à cause de l'ouragan Milton

Miami, plus au sud, encore desservie

L'ouragan Milton a certes été rétrogradé de l'intensité 5 à l'intensité 4, mais il représente tout de même un grand danger pour les habitants et habitantes de la Floride... et les vols vers cette destination. (Image d'illusatrtion) Photo: Sven Thomann

Nathalie Benn

L'ouragan Milton se dirige vers l'Etat américain de Floride, et s'annonce plus que menaçant: «Ceux qui restent mourront», a averti la maire de la ville de Tampa, Jane Castor, lors d'une conférence de presse.

Face à la menace, les compagnies aériennes prennent leurs dispositions. Interrogée par Blick, la compagnie Edelweiss indique que le vol de Zurich à Tampa Bay, prévu ce mercredi 9 octobre, a été annulé en raison de l'ouragan.

En effet, la tempête devrait passer en plein dans la ville située à l'ouest de la Floride, dont l'aéroport est temporairement fermé. «Nous avons en outre retiré du lieu tous nos collaborateurs du cockpit et de l'équipage de cabine stationnés sur place», explique le porte-parole d'Edelweiss Andreas Meier.

Swiss continue de desservir Miami

Swiss – une entreprise du groupe Lufthansa – maintient quant à elle son planning. La compagnie aérienne assure des vols directs de Zurich à Miami. Le vol du mardi 8 octobre a décollé comme prévu, avec 20 minutes de retard. «Tout le reste se fera en fonction de la situation», explique la porte-parole de Swiss Meike Fuhlrott.

Personne ne sait encore avec certitude le trajet exact qu'empruntera l'ouragan. Si ses effets à Miami ne se manifestent que sous forme de mauvais temps, Swiss desservira cette destination normalement. Mais la compagnie se dit prête à réagit au quart de tour s'il faut: «Nous sommes en contact permanent avec d'autres avions et compagnies aériennes de Lufthansa. Mais pour l'instant, il est trop tôt pour se prononcer», fait savoir la porte-parole.

Si Miami devait ne plus être desservie le temps que l'ouragan passe, les passagers en seraient informés le plus tôt possible, afin que personne ne soit bloqué à Zurich.