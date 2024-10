Payer moins d'impôts ne signifient pas forcément faire des économies. Le paradis fiscal suisse qu'est Zoug ne fait que perdre des citoyens. En dix ans, c'est plus de 3000 habitants qui ont quitté ce canton à cause de la hausse des loyers.

La politique fiscale zougoise attire beaucoup de nouvelles personnes, mais les prix élevés de l'immobilier font fuir les anciens résidents. Photo: Shutterstock

Thomas Schlittler et Siggi Bucher

Sarah Kaufmann est très attachée à ses origines cantonales. «Je suis citoyenne de Cham», déclare-t-elle fièrement. Le carnaval de sa ville est une question d'honneur. Il y a trois ans, son patriotisme local a toutefois subi un sérieux coup de frein: elle a dû changer de canton contre son gré.

«Après ma séparation avec mon conjoint, je n'ai pas trouvé de logement abordable dans le canton de Zoug. En tant que responsable des achats dans une entreprise industrielle, je gagnais certes bien ma vie. Mais en cherchant un logement, j'ai dû constater que Zoug était devenu inabordable pour la classe moyenne», déplore-t-elle.

Et d'ajouter: «J'aurais dû dépenser la moitié de mon salaire pour le loyer afin d'obtenir un logement décent. C'était hors de question. J'ai donc cherché au-delà des frontières cantonales et j'ai trouvé ce que je cherchais à Abtwil (AG). Je paie maintenant 1900 francs pour un appartement de 3,5 pièces. Dans le canton de Zoug, un tel appartement coûterait entre 3000 et 3500 francs par mois.»

Sarah Kaufmann (43 ans), originaire d'Argovie, est devenue une Argovienne à l'improviste. Photo: Siggi Bucher

Les Zougoises et les Zougois sont de plus en plus nombreux à tourner le dos à leur canton d'origine. Certes, ce dernier continue de s'agrandir grâce à l'immigration internationale. Il compte désormais près de 133'000 habitants. Cependant, le solde migratoire de la population de nationalité suisse a été négatif au cours des dix dernières années, comme le montrent les chiffres de l'Office fédéral de la statistique.

Les premiers arrivants quittent leur pays

Alors que 24'769 Suisses se sont installés à Zoug depuis 2014, 27'851 ont décidé de partir. Au final, cela fait donc tout de même 3082 Suisses en moins dans le canton. La proportion d'étrangers est désormais de 30,3 %. Dans les années 90, elle était deux fois moins élevée.

Une analyse de la «Zuger Zeitung» a conclu en 2023 que la plupart des Zougois qui quittent leur pays s'installent dans des communes voisines non loin de la frontière cantonale. Les destinations phares sont Küssnacht am Rigi (SZ), Arth (SZ) et le district d'Affoltern (ZH). Mais la région lucernoise et le canton d'Argovie sont également très appréciés des Zougois.

La raison principale est évidente: la stratégie du canton, qui consiste à attirer les entreprises et les riches du monde entier avec des impôts bas, fait grimper les prix des loyers à des hauteurs vertigineuses. Selon une évaluation du portail immobilier Newhome, un appartement à louer dans le canton de Zoug coûte en moyenne 2819 francs par mois. A titre de comparaison, la valeur moyenne de tous les cantons est de 1779 francs.

Un service spécialisé observe l'éviction

Face à de tels loyers, la promesse du canton de prendre en charge 99% des frais d'hospitalisation dans les années à venir n'aide que partiellement les personnes à faible revenu. Le service Punkto, qui s'occupe à Zoug des familles et des personnes socialement défavorisées, juge donc dans son rapport annuel que «l'éviction des personnes moins privilégiées vers les cantons voisins devient une réalité de plus en plus inquiétante».

« «Certes, je vais à nouveau devoir payer un peu plus d'impôts, mais avec mon salaire, cela pèse moins lourd que le loyer» Jasmine Heer, ancienne résidente du canton de Zoug »

Jasmine Heer, opticienne de profession, fait partie de ces personnes déplacées. Après une augmentation de loyer, elle aussi a quitté son canton d'origine: «J'ai grandi dans l'Oberland zurichois et je suis venue à Zoug, plus précisément à Unterägeri, par amour. Je me suis beaucoup plu dans le canton de Zoug. Non seulement pour le lac et les montagnes, mais aussi pour la gentillesse des gens. On se salue et on se regarde.»

Cependant, la situation n'est plus la même depuis quelques années. «Mais ensuite, il y a eu une augmentation de loyer: 100 francs de plus par mois. Je ne pouvais pas me le permettre. J'ai maintenant trouvé un appartement moins cher en Argovie. Certes, je vais à nouveau devoir payer un peu plus d'impôts, mais avec mon salaire, cela pèse moins lourd que le loyer. Mais le canton de Zoug me manque déjà et j'espère pouvoir y retourner un jour.»

Jasmine Heer (38 ans) regrette le canton de Zoug. Photo: Siggi Bucher

Le gouvernement zougois est conscient du problème. Dans une interview accordée à Blick, Silvia Thalmann-Gut, membre de l'exécutif cantonal, a déclaré: «J'ai aussi dans mon cercle de connaissances de nombreuses personnes qui ont quitté le canton de Zoug.»

« J'ai l'impression que la ville, voire le canton tout entier, perd son passé et donc sa mémoire Renato Ugolini, ancien résident zougois »

Cette semaine, le Conseil d'Etat a donc présenté un paquet de mesures pour maîtriser l'explosion des coûts du logement: la simplification des procédures d'autorisation de construire et l'assouplissement des prescriptions en matière de construction doivent encourager la construction de logements, les maîtres d'ouvrage d'utilité publique doivent obtenir plus facilement des prêts – et les contributions de soutien pour les ménages dans le besoin doivent être «optimisées».

Les impôts continuent de baisser

Il n'est pas certain que cela suffise à rendre Zoug à nouveau abordable pour les personnes à revenu normal. En effet, il n'est pas question pour les responsables d'abandonner la politique des impôts bas – le principal moteur de la hausse des prix de l'immobilier.

C'est même le contraire: en juillet, le Conseil d'Etat a annoncé de nouvelles baisses d'impôts. Entre 2026 et 2029, le taux d'imposition cantonal devrait être réduit de 4%. Silvia Thalmann-Gut se justifie: «Nous ne voulons pas rendre Zoug artificiellement moins attractif.»

Renato Ugolini (59 ans) voit d'un œil très critique l'évolution de son ancienne patrie. Photo: Siggi Bucher

Renato Ugolini ne fait que secouer la tête à ce sujet. Cet exilé zougois, qui a quitté le canton en 2005 et vit aujourd'hui à Neuhausen am Rheinfall (SH), est très inquiet de l'évolution de son ancienne patrie: «J'ai grandi au cœur de Zoug, dans le quartier de Guthirt, et j'ai fait mon apprentissage dans une serrurerie de la vieille ville. Mais aujourd'hui, lorsque je me promène en ville, je ne rencontre presque plus personne que je connaisse. Au lieu de cela, on parle anglais partout.»

Il ajoute: «Mes deux fils vivent encore à Zoug. L'aîné a 34 ans et deux jeunes enfants. Ils vivent dans un petit appartement de quatre pièces. Ils aimeraient avoir quelque chose de plus grand. Mais c'est pratiquement impossible avec un salaire de couvreur. J'ai l'impression que la ville, voire le canton tout entier, perd son passé et donc sa mémoire. Zoug devient dément.»