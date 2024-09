L'année dernière, Sybille Vetsch et son bureau fiduciaire ont été submergés par un flot de poursuites. Plus de 30 lettres en un seul jour! L'expéditeur des poursuites l'accuse de ne pas avoir payé de nombreuses factures, mais elle ne voit pas les choses d'un même œil.

Sandro Zulian

Sybille Vetsch a reçu près de 30 poursuites en une seule journée. Pourtant, elle est sûre qu'elle n'a pas de factures impayées auprès de l'expéditeur des poursuites. Photo: Sandro Zulian

C'est à contrecœur que Sybille Vetsch, originaire de Frauenfeld (TG), se souvient de ce jour de septembre, il y a un an. «Le facteur est entré et m'a demandé si j'avais du temps à disposition. Il a dû s'asseoir.» Il aurait alors déballé des piles de poursuites et aurait demandé à la Suissesse d'en accuser réception. «Nous lui avons même apporté un café, car cela prenait tellement de temps.»

L'explication de ces 30 poursuites, qui ont littéralement explosé au visage de la fiduciaire à l'aube de l'automne 2023, vient de l'ancienne collaboration avec l'entreprise Bexio. Cette entreprise propose des solutions pour les petites et moyennes entreprises (PME). Comptabilité, offres, paiement des salaires: le programme de Bexio permet de tout gérer – en fonction des besoins de chaque entreprise concernée.

Une étroite collaboration avec Bexio au début

Par le passé, Sybille Vetsch faisait partie du «programme partenaire Bexio» pour les fiduciaires. C'est du donnant-donnant: Bexio acquiert de nouveaux clients, les fiduciaires forment les nouveaux clients avec le programme. Ce partenariat devait être bénéfique aux deux parties. Bexio s'épargne du travail, tandis que les fiduciaires ont un nouveau client potentiel pour l'avenir. Un «lead», comme on dit dans le jargon. Pour ce faire, Sybille Vetsch disposait d'un compte Bexio spécial qui lui permettait d'accéder aux comptes des clients.

Fin 2021, Sybille Vetsch et Bexio ont toutefois mis fin à leur collaboration. La raison est plutôt simple: du point de vue de la Thurgovienne, Bexio ne lui a pas attribué suffisamment de clients. De plus, la fiduciaire estime avoir trop peu gagné avec son engagement. «Les coûts du service étaient entièrement à la charge de Bexio.»

Après la rupture, «ses» clients Bexio ont disparu du compte partenaire de Sybille Vetsch. Et n'apparaissaient plus non plus dans son compte lorsqu'elle s'y connectait. Elle a toutefois conservé le compte – pour ses clients existants qui étaient encore inscrits auprès du fournisseur de logiciels.

La séparation semblait réglée

L'année suivante, les choses ont commencé à se gâter. Des rappels pour un grand nombre de paquets de logiciels de son ancien compte client sont soudain arrivés. «C'est à ce moment-là que j'ai appelé pour dire que quelque chose n'allait pas», raconte Sybille Vetsch.

Blick dispose d'un historique des e-mails échangés avec un chef d'équipe de Bexio, qui montre que celui-ci s'est occupé de l'affaire et lui a assuré qu'il supprimerait les comptes. Tout semblait alors réglé.

Mais ensuite, des rappels et des lettres de recouvrement ont à nouveau atterri dans sa boîte aux lettres. En réponse à une nouvelle demande, Bexio a dit à Sybille Vetsch qu'elle était toujours enregistrée comme destinataire des comptes rappelés. Bexio ne peut pas modifier l'adresse du destinataire de la facture, car elle n'a pas non plus accès aux comptes des clients. Seul le client peut le faire. Dans ce cas, elle devait contacter tous ses anciens clients et mettre de l'ordre dans tout cela.

Les choses se sont ensuite gâtées

Puis, il y a un an, les poursuites sont arrivées. «Comment puis-je payer ou résilier quelque chose auquel je n'ai plus accès depuis longtemps?», demande la Thurgovienne. «Il n'y a rien d'ouvert chez moi!», affirme-t-elle avec certitude.

L'erreur est imputable à l'entreprise de logiciels, et les poursuites sont aujourd'hui encore en suspens, Bexio n'ayant pas demandé la poursuite des poursuites après la proposition juridique de Sybille Vetsch. Un indice qui montre que Bexio n'est pas sûre d'elle-même.

Un autre élément ne facilite pas non plus la recherche de l'erreur: les créances de Bexio ne sont décrites que de manière très générale sur de nombreux documents: «Facture ouverte du 08.08.2022», peut-on y lire par exemple.

«Elle a des factures impayées»

Bexio conteste toutes les accusations: «Il est prouvé que Mme Vetsch a acheté plusieurs dizaines de paquets Bexio et qu'elle a donc des factures impayées chez nous», déclare la porte-parole Jennifer Maurer. Bexio s'est efforcée à plusieurs reprises de régler l'affaire: «Il est prouvé qu'il y a eu un échange permanent avec Mme Vetsch de la part de l'interlocuteur, du service de comptabilité et du partenaire de recouvrement. Nous avons personnellement essayé de joindre Mme Vetsch par téléphone à plusieurs reprises pour convenir d'un rendez-vous afin de régler l'affaire en personne. Malheureusement, sans succès.»

Tout s'est déroulé correctement à tout moment, selon Jennifer Maurer: «Du côté de Bexio, nous n'avons pas connaissance d'erreurs». L'éditeur de logiciels s'est montré très compréhensif: «Nous avons essayé, de manière conciliante et arrangeante, de tout régler personnellement avec Mme Vetsch.»

Blick reçoit également une liste de tous les postes ouverts. Sur cette liste, Sybille Vetsch doit 6930 francs. Sur la liste que Vetsch a reçue de Bexio en août, il y avait encore 5875 francs. La tendance est donc à la hausse. Les liens entre Bexion et Sybille Vetsch sont donc totalement rompus. Pour la fiduciaire, cela signifie que la montagne de poursuites devrait encore augmenter à l'avenir.