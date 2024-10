Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce lundi 7 octobre

L'assurance automobile augmentera en 2025 annonce «La Liberté» et «Le Courrier». Photo: KEYSTONE

Que peut bien nous réserver ce début de semaine en Suisse? Blick, avec l’appui de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des infos de ce lundi 7 octobre. En piste:

1 Des commémorations du 7 octobre

Des commémorations ont lieu dans plusieurs villes de Suisse, un an jour pour jour après l’attaque du Hamas contre Israël. L’association Suisse-Israël a prévu une soirée du souvenir au casino de Montbenon, à Lausanne. La Fédération suisse des communautés israélites (FSCI) a, elle, annoncé une cérémonie à Zurich. Des commémorations et des manifestations ont déjà eu lieu samedi et dimanche dans plusieurs villes suisses, notamment à Genève et Bâle.

2 L’assurance auto prend l’ascenseur

Le porte-monnaie des Suisses n’a pas fini de souffrir. En plus des primes des assurances maladie, celles d’autres assurances prendront l’ascenseur l’an prochain, avertissent ce lundi «La Liberté» et «Le Courrier». L’assurance automobile et les assurances choses couvrant les dégâts aux marchandises, installation et aux biens immobiliers, vont connaître des hausses non négligeables. Il est encore trop tôt pour connaître l’importance des hausses, mais «il y aura à nouveau des adaptations de primes l’an prochain», confirme dans les journaux Vojislav Mijic, responsable des assurances chez VZ, une société de conseil indépendante de gestion du patrimoine.

3 Les ventes de pompes à chaleur se dégonflent

Les ventes de pompes à chaleur s’effondrent en Suisse, constate lundi «Le Temps». Au premier semestre, elles ont chuté de 35% sur le territoire helvétique, à 14’000 unités. «Il y a eu une bulle. Après la guerre en Ukraine et avec la hausse des prix du gaz, les gens ont pris peur et ils se sont précipités vers les pompes à chaleur», explique dans le titre romand Philippe Ranc, responsable de l’antenne romande du Groupement professionnel suisse pour les pompes à chaleur. «La bulle a explosé et, aujourd’hui, on est revenu à une certaine rationalité, sans doute vers une croissance un peu plus sereine», analyse-t-il.

4 Des économies qui passent mal

Les entreprises de transports cantonales s’opposent aux économies de la Confédération dans le transport régional de voyageurs, qui prévoit de réduire les contributions aux RER, aux bus et aux trains régionaux d’environ 60 millions de francs par an, rapportent lundi l’«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et «St. Galler Tagblatt». Le groupe d’experts mis en place par la Confédération propose une hausse du prix des billets de transport, une plus grande efficacité ou une baisse des prestations afin de réduire les contributions fédérales. Les propositions vont dans la mauvaise direction, déclare dans le journal Pascal Süess, chef de la société des transports en commun de Lucerne. Augmenter le prix des billets va faire perdre des clients aux transporteurs publics, s'étrangle-t-il.

5 Kate Winslet à Zurich

Le Zurich Film Festival accueille lundi soir l’actrice britannique Kate Winslet, qui vient présenter le long métrage biographique «Lee» d’Ellen Kuras, qu’elle a co-produit et dans lequel elle joue le rôle de la photographe de guerre anglaise Lee Miller. La vedette recevra à cette occasion un Golden Icon Award, récompensant sa prestation dans le film et dans les œuvres précédentes.