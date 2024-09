Le Conseil fédéral annonce la hausse des primes maladie 2025

2,45 millions de bénéficiaires de réductions de primes en 2023

L'an dernier en Suisse, plus de 2,45 millions de personnes ont bénéficié de réductions de primes maladie selon la LAMal, soit 27,5% des assurés. Le subside versé s'élevait en moyenne à 2421 francs par bénéficiaire.

Le montant des subsides a totalisé en 2023 près de 5,94 milliards de francs, selon les dernières données disponibles publiées par l'Office fédéral de la statistique (OFS). En 1996, année d'entrée en vigueur de la loi sur l'assurance maladie (LAMal), environ 1,47 milliard de francs de subsides avaient été accordés pour l'ensemble de la Suisse.

A titre de comparaison, pour l'année 2022, le montant total des subsides frisait les 5,35 milliards. Seul un quart (25,7%) des assurés ont eu droit à une réduction de prime. Le subside moyen, qui a démarré à 888 francs en 1996 et n'a cessé de progresser depuis, s'élevait à 2368 francs en 2022.

Genève en tête

Le canton de Genève affichait de loin la plus forte proportion de bénéficiaires l'an passé: 43,5% des assurés y ont reçu un subside. A l'autre extrême, Bâle-Campagne enregistrait la part la plus faible (19,6% des assurés). En chiffres absolus, c'est toutefois le canton de Zurich qui comptait le plus de bénéficiaires (près de 436'000 personnes, 27,4% des assurés).

En 2023, les cantons ont assumé 48,8% des subsides, le reste étant à la charge de la Confédération. Il faut remonter à 2010 pour trouver une part cantonale plus élevée (50,4%). La progression des subsides n'est toutefois pas linéaire, les cantons adaptant leurs budgets pour la réduction des primes en fonction de leur situation financière.

Source: ATS