Voilà pourquoi il ne faut pas se baigner dans les rivières actuellement

1/4 En ce moment, ce n'est pas une bonne idée de se baigner dans les rivières, comme ici dans l'Aar près de Berne.

Sandra Meier

Vendredi, la première journée avec plus de 30 degrés sera enfin au rendez-vous. Les rayons du soleil et les températures estivales attireront donc la foule dehors ces prochains jours. Mais attention: les amateurs de baignade qui chercheront à se rafraîchir dans les eaux locales devront être prudents.

Comme l'ont montré les débordements du Rhône et de plusieurs cours d'eau latéraux en Valais, les nombreuses pluies de ces dernières semaines rendent la situation incertaine. Se baigner dans les rivières peut s'avérer dangereux: au cours des deux derniers jours, deux corps déjà ont été retrouvés dans le Rhin près de Rheinau dans le canton de Zurich. Christoph Merki, porte-parole de la Société Suisse de Sauvetage (SSS), déclare à Blick: «Nous déconseillons vivement à tout le monde de nager dans les rivières, ou de s'y déplacer en canot pneumatique.»

Vitesse du courant, eau trouble, bois flottant...

Le niveau élevé des eaux complique en effet la navigation et la baignade. «L'eau a plus de force et s'écoule plus rapidement», explique Christoph Merki. Le débit de l'Aar près de Schönau à Berne est par exemple de 313 mètres cubes par seconde actuellement, soit deux fois plus que la moyenne annuelle: attention donc à la vitesse du courant. Dans ce genre de cas, les points de sortie habituels des rivières ne sont «plus aussi sûrs». De plus, l'eau trouble rend la visibilité difficile. Le bois flottant dans de nombreux cours d'eau en raison des intempéries représente un danger, surtout lorsque la vitesse d'écoulement est aussi élevée qu'actuellement.

Le porte-parole de la SSS conseille de se faire une idée de la situation avant de plonger dans l'eau et de faire preuve de bon sens. «Il est important de connaître les tronçons des rivières, ainsi que les endroits dangereux. Si on se trouve déjà en difficulté, on ne doit en aucun cas nager contre le courant, mais plutôt à 45 degrés vis-à-vis de la rive. Christoph Merki se montre également prudent quant aux pronostics. Il met en garde: les niveaux de danger indiqués peuvent être trompeurs. «Nager peut être dangereux même au premier niveau de risque.»

Les prochaines journées ensoleillées ne changeront en tout cas pas la situation des rivières. «Je ne m'attends pas à ce que les débits ou niveaux des cours d'eau se normalisent dans les prochains jours», explique-t-il.

Il vaut donc mieux appliquer la règle suivante: si l'on ne veut pas se mettre en danger, il est préférable pour l'instant de se rafraîchir dans les piscines officielles.