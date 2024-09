Les communes genevoises sont toujours privées d'eau potable

L'eau reste non potable dans plusieurs communes de la rive gauche genevoise, bien que les premières analyses soient «conformes», et des mesures de précaution sont maintenues jusqu'à de nouveaux résultats attendus mardi.

C'est la rupture d'une conduite, dans la nuit de samedi à dimanche, qui est à l'origine de la contamination de l'eau (archives). Photo: MARTIAL TREZZINI

ATS Agence télégraphique suisse

L'eau n'est toujours pas potable dans plusieurs communes de la rive gauche genevoise. Les premières analyses bactériologiques sont pour l'instant «conformes», mais par mesure de précaution l'eau est toujours jugée impropre à la consommation. En plus des neuf communes déjà citées dimanche (Thônex, Choulex, Corsier, Vandoeuvres, Collonge-Bellerive, Hermance, Anières, Puplinge et Cologny), onze rues situées dans les quartiers des Eaux-Vives, en ville de Genève, de Chêne-Bourg et de Chêne-Bougeries sont partiellement concernées, indiquent lundi les Services industriels de Genève (SIG).

D'autres analyses sont encore en cours, dont les résultats seront connus mardi. En attendant, l'eau doit toujours être bouillie avant d'être consommée dans les localités et quartiers concernés. En dehors de l'alimentation, l'eau peut être utilisée pour des usages ménagers tels que les machines à laver le linge. Pour les lave-vaisselles, il est recommandé d'utiliser les programmes permettant un chauffage minimal à 70 degrés.