Christina Benz

Au lieu de payer 61 euros, un lecteur a déboursé la coquette somme de 616 euros dans une station-service italienne. Photo: Screenshot Google Maps

Leurs agréables vacances en Toscane se sont terminées par un choc. «Ma petite amie et moi étions en famille et avons passé nos vacances au camping de Marina di Bibbona», raconte un lecteur à Blick. Mais ce séjour qui avait bien commencé s'est terminé avec une facture de 555 euros en plus. Et c'est à la station-service que la douloureuse est tombée.

Les bagages étaient faits, le retour en Suisse était prévu. Il ne restait plus qu'à faire le plein d'essence du camping-car. Le couple s'est rendu à la station-service Distributore IP dans la banlieue de La California. «Il y avait beaucoup de monde à la station-service. L'employé était très stressé et n'arrêtait pas de nous mettre la pression», raconte le lecteur.

C'est au moment de payer que le fâcheux incident s'est produit. «Ma petite amie a voulu payer avec sa carte. Le pompiste a directement saisi le montant dans l'appareil, mais malheureusement beaucoup trop. Comme il était très stressé, mon amie n'a pas regardé l'appareil ni le reçu. Avec le recul, je pense que c'était une arnaque», explique le Suisse.

Un jour plus tard, c'est le choc en regardant le reçu. Bien que le couple ait immédiatement signalé le prélèvement erroné à la banque, personne n'a pu les aider dans l'immédiat. Photo: Leserreporter

«Elle a failli s'effondrer»

Ce n'est qu'un jour plus tard que son amie a remarqué le montant sur le reçu. Au lieu de 61 euros (57,38 francs), il s'agissait d'une somme rondelette de 616 euros (579,40 francs). «Elle s'est presque effondrée et avait du mal à y croire», se souvient le Suisse. Ils ont jeté un coup d'œil sur le compte commun et se sont retrouvés face à un compte presque vide.

«Sur le moment, nous avons pensé qu'on pourrait rétablir la situation, car le montant n'avait pas encore été transféré. Nous avons donc appelé la banque», explique le lecteur. Mais la réponse de Raiffeisen a été décevante: il n'y a rien à faire. «Une transaction confirmée par un NIP est une autorisation de débiter le montant saisi sur la carte. Raiffeisen recommande à ses clients de contacter le plus rapidement possible la hotline des cartes de débit ou de crédit», écrit le porte-parole Joël Grandchamp de Raiffeisen Suisse.

Les deux Suisses ne perdent pas espoir. Car, si le client peut prouver avec un justificatif que le montant débité est trop élevé, un formulaire de réclamation peut être envoyé. Cela déclenche la procédure de chargeback et le montant manquant est réclamé, selon le porte-parole. Heureusement, le couple a gardé le reçu.

616 euros correspondent à 350 litres de diesel!

«Dans un cas où un montant élevé comme 616 euros est débité pour du diesel, ce qui correspond à plus de 350 litres, il devrait être clairement démontrable qu'il y a eu une erreur à la station-service», précise Vanessa Flack, porte-parole du Touring Club Suisse (TCS). Il est recommandé de chercher à discuter directement avec la station-service et de clarifier la situation. Et bien-sûr, il faut toujours conserver une copie du justificatif de paiement.

En Suisse, un tel incident est certes peu probable, mais il ne peut être exclu, selon Vanessa Flack. Lors du paiement, veiller à ce que la pompe à essence soit la bonne et contrôler avant de faire le plein si le compteur est à zéro, conseille le TCS.

Blick a contacté l'exploitant de la station-service, mais est toujours en attente d'une réponse.