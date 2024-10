L'UDC gagne du terrain

L'Union démocratique du Centre a gagnée 3,2% d'électeurs depuis les élections fédérales de l'année passée (Archives). Photo: KEYSTONE

Qu’est-ce qui nous attend en Suisse ce mardi 22 octobre? Blick, avec l’aide de l’ATS, propose de passer en revue les actualités. Tour d’horizon:

1 La Suisse espionnée?

Le Service de renseignement de la Confédération (SRC) présente mardi le rapport «La sécurité de la Suisse 2024». Lors de la présentation de l’édition précédente du rapport, le SRC avait averti du risque grandissant d’espionnage en Suisse, en lien notamment avec la Genève internationale. Il avait aussi relevé que la guerre d’agression de la Russie en Ukraine restait en point de mire de la politique sécuritaire de la Suisse.

2 L’UDC toujours plus présente

Depuis les élections fédérales l’an dernier, seule l’Union démocratique du centre (UDC) a progressé dans les dernières élections cantonales. En moyenne pondérée, le parti a gagné 3,2% d’électeurs, alors que tous les autres partis – à l’exception du Centre – ont perdu des voix, indiquent les journaux alémaniques de Tamedia.

L’UDC a progressé dans six des sept cantons qui ont voté depuis l’automne dernier. Les résultats ont été pondérés en fonction du nombre d’habitants des cantons considérés. Les Verts ont le plus souffert avec une baisse de 1,5%, suivis par le Parti libéral-radical (PLR), les Vert’libéraux et le Parti socialiste.

3 Bye bye les plaques personnalisées

La Confédération refuse les plaques d’immatriculation personnalisées. L’Office fédéral des routes (OFROU) publiera probablement cette année encore une directive à ce sujet. Les cantons de Zurich à partir de fin 2025 et le canton de Berne dans la foulée seront les premiers concernés par des plaques minéralogiques à sept chiffres. Selon l’OFROU, le refus est également motivé par l’investissement en temps et en argent nécessaire à la refonte des plaques de contrôle, alors que la Confédération se lance dans un vaste plan d’économie.

4 Les requérants maltraités

Amnesty International s’indigne du peu d’attention portée aux récits de jeunes requérants et requérantes molestés dans les centres d’asile dans un rapport publié mardi, qui pointe de nouveaux cas et des enquêtes unilatérales, souligne «Le Courrier». Si l’ONG reconnaît au Secrétariat d’Etat aux migrations la volonté de revoir sa gestion de la sécurité dans les centres fédéraux d’asile depuis trois ans, elle note dans ce que seule une partie des mesures préconisées alors par l’ancien juge fédéral Niklaus Oberholzer ont été mises en œuvre. Ce dernier avait émis douze recommandations.

5 Le Tessin, un aimant à super-riches

Une étude de Henley & Partners publiée récemment, «The Centi-Millionaire Report 2024» montre que Lugano attire toujours plus les super-riches, écrit «Le Temps». Selon le consultant britannique, les fortunes de plus de 100 millions de francs pourraient croître de plus de 150% dans cette région du Tessin d’ici à 2040. Entre 2013 et 2023, le nombre de super-riches y résidant est passé de 19 à 35. Soit une augmentation de 84% en dix ans. Rien qu’entre juin et décembre 2023, leur nombre a grimpé de 30 à 35.