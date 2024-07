12:43 heures

«On a entendu un bruit et tout partait en bas»

Marcelo Queiros, électricien, sortait des conteneurs placés en haut du bâtiment Malley Lumières, qui servent d'abri sur le chantier, lorsque le drame s'est produit.

«On a entendu un bruit, et on a vu que tout partait en bas. Ça a fait de la poussière. En ce moment, on ne sait pas qui est dessous. En tout cas, dans notre entreprise il n'y a personne et il n'y a pas eu de blessé.»