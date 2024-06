Alain Berset sort en tête des élections au Conseil de l'Europe

il y a 13 minutes Alain Berset en tête: il y aura un deuxième tour de scrutin! Les résultats sont tombés: Alain Berset a obtenu 92 voix, le Belge Didier Reynders 70 voix et l'Estonien Indrek Saar 78 voix, sur 240 bulletins valables. Il y aura donc un deuxième tour de scrutin. Il aura lieu entre 16h et 18h. Les résultats devraient être connus à 19h. Ces résultats sont intéressants: Alain Berset et Indrek Saar sont tous deux issus de la même famille politique. On s'attendait à ce que l'Estonien obtienne plus de voix qu'Alain Berset. Didier Reynders est légèrement en retrait. Les groupes parlementaires tiendront une nouvelle réunion pendant la pause de midi pour décider de la suite des événements. il y a 19 minutes Quel serait un bon résultat pour Alain Berset au premier tour? Quel serait un bon résultat pour Alain Berset au premier tour? Le conseiller national Nik Gugger estime qu'Alain Berset aurait besoin d'environ 100 voix pour avoir de bonnes chances au deuxième tour. 306 parlementaires peuvent voter au total, mais il n'est pas certain que tous votent vraiment. Nik Gugger estime qu'il y aura entre 270 et 280 votants. Une décision au premier tour semble donc improbable. Publicité il y a 54 minutes Encore 5 minutes Le concurrent de Berset, le commissaire européen Didier Reynders, s'est également mêlé à la population et attend le résultat devant la salle. Il ne veut pas non plus faire de commentaire pour l'instant. Les urnes seront fermées dans 5 minutes, avant le comptage. 11:21 heures Il n'y a plus de file d'attente pour aller voter S'il y avait une file d'attente au début du vote, il est désormais possible d'accéder au bulletin de vote sans attendre. La conseillère nationale Verte Sibel Arslan en profite. «Je suis très fier que nous puissions nommer un très bon candidat.» 11:11 heures Commentaire: Non, Alain Berset ne risque pas de perdre à cause de Macron! L'idée selon laquelle l'ancien Conseiller fédéral pourrait pâtir de la situation politique française lors du choix du secrétaire général du Conseil de l'Europe ne tient pas. La solidarité des pays de l'Union européenne comptera bien plus, estime notre journaliste Richard Werly. Découvrez son commentaire complet ici 11:09 heures Alain Berset attend devant l'hémicycle Alors que les élections sont en cours, les députés du Conseil de l'Europe tiennent actuellement une séance ordinaire sur le renforcement de la démocratie. Le conseiller national libéral-radical Damien Cottier s'y exprime. Alain Berset (à gauche) discute avec Damien Cottier (à droite) devant l'hémicycle. Pendant ce temps, Alain Berset attend devant la salle, s'entretient avec l'ambassadeur suisse à Strasbourg, Claude Wild, et quelques députés suisses. Une poignée de main par-ci, un rire par-là: l'ancien conseiller fédéral n'a pas l'air nerveux, du moins à l'extérieur. 11:07 heures «Alain Berset est le meilleur candidat!» Le conseiller aux Etats UDC Hannes Germann a été l'un des premiers à voter, et bien sûr à soutenir le socialiste Alain Berset. Ce n'est pas une «obligation», mais plutôt une «recommandation». «Alain Berset est le meilleur candidat», martèle le parlementaire. Publicité 11:05 heures Les Suisses à l'Assemblée parlementaire commencent à voter! Le premier tour de scrutin a commencé. Les parlementaires doivent sortir de la salle et monter quelques marches. Les Suisses Sibel Arslan, Nik Gugger, Valérie Piller Carrard, Alfred Heer, Hannes Germann et Damien Cottier peuvent commencer à remplir leur bulletin de vote. 11:04 heures Les parlementaires du Conseil de l'Europe ont commencé à voter L'élection du futur secrétaire général du Conseil de l'Europe a débuté mardi à Strasbourg. Les membres de l'Assemblée parlementaire de l'organisation doivent choisir entre trois candidats, dont le Fribourgeois Alain Berset. Le vote se déroule à bulletins secrets. L'ancien président de la Confédération fait face à deux autres candidats, l'ancien ministre estonien de la culture, Indrek Saar et le Belge Didier Reynders, qui a occupé plusieurs fonctions ministérielles et est actuellement commissaire européen. 11:01 heures La conseillère nationale des Vert-e-s Sibel Arslan est nerveuse Les députés devraient commencer à voter pour élire le nouveau secrétaire général. L'une d'entre elles sera la conseillère nationale des Vert-e-s Sibel Arslan, et membre de l'Assemblée parlementaire. «Je suis très nerveuse», confie-t-elle à Blick, juste avant d'entrer dans la salle à Strasbourg. Alain Berset est, lui aussi, déjà dans le bâtiment, mais il ne souhaite pas encore s'exprimer avant l'élection. Autres entrées

Les choses sérieuses commencent pour Alain Berset! Le Conseil de l'Europe élit un nouveau secrétaire général. Notre ancien conseiller fédéral doit s'imposer face à deux adversaires: l'Estonien Indrek Saar, issu de la même famille politique qu'Alain Berset, et le Belge Didier Reynders, qui est actuellement commissaire européen à la Justice.

Alain Berset a toutes ses chances. Certes, le comité des ministres du Conseil de l'Europe a placé Alain Berset en première position, donnant ainsi sa préférence. Mais l'ancien conseiller fédéral n'a aucune certitude. D'autres facteurs peuvent avoir une influence, comme les votes. Ainsi, au Conseil de l'Europe, de nombreux parlementaires sèchent souvent la séance. Et comme les élections approchent en France et en Royaume-Uni, une partie de la délégation de ces pays pourrait manquer, comme l'a rapporté la «NZZ am Sonntag».

Deux tours de scrutin

L'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe est composée de 612 membres, mais la moitié d'entre eux ne sont que des membres suppléants. Mardi, 306 parlementaires – dont six Suisses – au maximum pourront donc voter. La Suisse envoie également une délégation, présidée par le conseiller national UDC Alfred Heer.

Le premier tour de scrutin aura lieu entre 10h05 et 12h05. Il se déroulera à la majorité absolue. Les premiers résultats devraient tomber vers 13 heures. Un deuxième tour aura lieu entre 16 et 18 heures, où la majorité relative est requise. Vers 19 heures, on devrait savoir si Alain Berset a réussi à se faire élire. Un éventuel troisième tour aura lieu mercredi.