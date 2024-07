La terreur des paysans fait un deuxième essai

1/5 Franziska Herren a lancé une nouvelle initiative.

Pendant un an et demi, Franziska Herren n'a pas pu s'asseoir. Un accident de voiture en 2004 l'y a contrainte. Le diagnostic: le coup du lapin. «Je ne devais être que debout et allongée. Cela m'a appris ce que je pouvais accomplir en me concentrant et en me focalisant sur un objectif.» La guérison a réussi, Franziska Herren ne souffre plus aujourd'hui. Aujourd'hui, elle se relève.

En été 2021, la Suisse avait rejeté son initiative sur l'eau potable, qui voulait lier les paiements directs aux agriculteurs à une interdiction des pesticides. Ce fut l'une des campagnes de votation les plus agressives de l'histoire suisse, avec des affiches détruites, des dénigrements, voire des menaces de mort contre Franziska Herren et sa famille. Malgré tout, elle fait aujourd'hui une nouvelle tentative.

Plus de production en Suisse

Herren a récolté plus de 100'000 signatures pour son initiative sur l'alimentation, le projet sera déposé à Berne à la mi-août. Pour simplifier, l'initiative demande que les agriculteurs suisses produisent davantage de produits végétaux que de produits animaux. «Ainsi, la Suisse pourra être davantage autosuffisante». Aujourd'hui, l'approvisionnement alimentaire dépend à 50 pour cent de l'étranger et n'est pas garanti si les importations disparaissent. «Les situations de crise comme les guerres, les pandémies et les extrêmes climatiques nous montrent à quelle vitesse cela peut devenir une réalité».

L'initiative veut viser un taux d'autosuffisance d'au moins 70%. L'initiative permettrait également de garantir la biodiversité en tant que base de production de l'agriculture et l'approvisionnement en eau potable, ainsi que de protéger le climat. «Nous devons agir, sinon notre alimentation sera menacée», déclare Franziska Herren.

Il y a trois ans, elle disait ne pas pouvoir imaginer une autre initiative. Mais aujourd'hui, elle est de retour. Elle ne considère pas la nouvelle campagne de votation comme un fardeau. Elle a beaucoup appris et n'a guère reçu de réactions négatives jusqu'à présent. La sécheresse et les fortes pluies poseraient également des problèmes aux agriculteurs. «L'initiative aborde également ces défis.»

Un accident comme «reset»

Franziska Herren a fait le KV et travaillait comme entraîneuse dans son propre centre de fitness. «L'accident a été un reset.» Ce n'est que peu de temps après qu'elle commence à s'engager politiquement. D'abord avec une initiative pour sauver la forêt locale de Wiedlisbach BE, puis pour l'arrêt de la centrale nucléaire de Mühleberg, jusqu'à l'initiative sur l'eau potable.

En 2018, l'initiative sur l'eau potable a été déposée.

Entre-temps, elle travaille presque à plein temps pour l'initiative – soutenue financièrement par différentes organisations. «En tant que préparatrice physique, je ne travaille plus que deux heures par semaine pour les clients réguliers.» Sa fille et son fils la soutiennent également lorsqu'elle se lance dans la prochaine campagne de votation. «Ils me connaissent et savent que l'initiative est importante pour leur avenir.»

Franziska Herren se décrit comme une personne patiente, «mais je ne peux quand même pas rester tranquillement assise si notre base vitale est menacée». Cela explique peut-être aussi pourquoi elle lance seule l'initiative sur l'alimentation. Certes avec une association derrière elle, mais sans grand parti derrière. Mais elle se montre confiante: «Nous avons lancé une véritable initiative populaire. Dans la prochaine étape, nous irons à la rencontre des partis».

L'UDC s'insurge contre «l'initiative des végétaliens»

L'un de ceux qui s'est déjà opposé à Franziska Herren lors de la première campagne de votation est le conseiller national UDC zurichois Martin Haab, lui-même paysan. «Je n'ai pas trouvé l'ambiance des podiums communs pire que d'habitude», dit-il. Il espère que la campagne de votation sera loyale - même s'il craint à nouveau des débats intenses. «L'initiative porte un titre séduisant, mais elle est encore plus extrême que le dernier projet. En fait, on devrait l'appeler l'initiative des végétaliens».

En voulant atteindre un taux d'autosuffisance de 70%, tous les Suisses devraient «en fait réduire de moitié leur consommation de viande», dit Martin Haab. «C'est une mise sous tutelle incroyable.»

Le cinéma devra attendre

Elle n'est pas mauvaise perdante, déclare Franziska Herren à propos de sa nouvelle tentative. «L'initiative est essentielle pour assurer la sécurité alimentaire de la population suisse, ce qui implique aussi de l'eau potable propre.»

Rétrospectivement, elle dit que le cinéma lui a beaucoup manqué pendant la période où Franziska Herren ne pouvait que se tenir debout et s'allonger. Il lui reste peu de temps pour cela. Au lieu de cela, son initiative sera à nouveau l'occasion d'un débat de fond sur l'agriculture suisse.