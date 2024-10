La RTS a pris des décisions concernant son plan d'économies de 10 millions. Ce jeudi, elle annonce 19 licenciements et la suppression de 46 postes équivalents plein-temps. Des émissions comme «Helvetica» et «Sport Dernière» disparaissent de la grille des programmes.

L'émission «Nouvo», un temps incarnée par la journaliste Aurélie Cuttat, va disparaître des programmes de la RTS, en même temps que 46 équivalents temps-plein, parmi lesquels 19 licenciements. Photo: Keystone

Léo Michoud Journaliste Blick

La RTS dévoile ce jeudi 17 octobre les contours de son plan d'économies annoncé en septembre dernier. «Le Conseil de direction a intégré plusieurs propositions issues de la consultation du personnel, indique le média de service public. Avec 19 personnes touchées par un licenciement, l’impact social est moindre qu’envisagé.»

En plus de cette vingtaine de postes qui disparaitront en 2025, le média de service public réalisera des économies via «des départs à la retraite anticipée, des fluctuations naturelles et des postes vacants non repourvus, ainsi que des mesures sans impact sur le personnel». Au total, 46 équivalents plein-temps seront supprimés dans le cadre de ce plan d’économies.

A lire aussi Mesures d'économie drastiques La RTS supprimera 55 postes à équivalent plein-temps en 2025

Adieu «Helvetica» et «Sport Dernière»

Avis aux téléspectateurs et aux auditeurs assidus, le communiqué annonce la suppression d'une poignée d'émissions. «Helvetica», «Sport Dernière», «Vivants», «Nouvo» et le «Journal radio de 22h30» sont les programmes qui disparaissent de l'antenne. La grille estivale des programmes et les captations de musique classique seront également affectées, de même que la présence de la RTS à certaines manifestations culturelles et sportives, ainsi que les contributions à certains partenaires.

De quoi parvenir à l'objectif d'économies de 10 millions de francs? Celui-ci apparaît comme nécessaire au vu de «l’indexation de la redevance à l’inflation et la baisse continue des recettes commerciales».

Avec les 1800 employés de l'organe romand de la SSR, le personnel «plus de la moitié du budget de la RTS». De quoi se justifier de toucher à l'emploi. Depuis 2017, le nombre de cadres à la RTS a diminué de plus de 15%, conclut le communiqué.