L'État de Vaud a annoncé vendredi avoir licencié avec effet immédiat le préfet d'Aigle, Régis Joly. Samedi, la RTS en a dévoilé la raison: son «attitude inappropriée» et ses «gestes déplacés» envers une apprentie. Choqué, il pourrait faire appel à la justice.

Avec le licenciement avec effet immédiat de Régis Joly, le district d'Aigle se retrouve avec un préfet par intérim. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

L'État de Vaud a renvoyé le préfet du district d'Aigle avec effet immédiat. Dans son communiqué, les raisons de ce licenciement du représentant régional du Conseil d'État ne sont pas détaillées.

Ce samedi 5 octobre, une enquête de la RTS révèle que Régis Joly a perdu son poste en raison d'«une attitude très inappropriée sur le lieu du travail» envers une apprentie. Remarques, regards et gestes déplacés: le média de service public dresse la liste des éléments qui ont motivé la décision des membres du gouvernement vaudois.

«Choqué et ébranlé»

C'était suffisant pour «rompre le lien de confiance» qui unissait le préfet et l'État, comme l'a formulé le communiqué paru vendredi. Avant son licenciement, Régis Joly aurait déjà reçu un avertissement en ce sens.

La présidente du Conseil d'Etat, Christelle Luisier, n'a rien souhaité ajouter. Le désormais ex-préfet du district d'Aigle ne commente pas non plus les informations de la RTS. Il dit à nos confrères être «choqué et ébranlé» par son licenciement. La «violence» de la procédure pourrait le mener à faire appel à la justice.