Les Suisses de l'étranger rejettent la réduction de la redevance radio-TV

1/5 SwissCommunity met en garde contre l'initiative de réduction de la redevance radio-TV.

Céline Zahno

Les Suissesses et les Suisses de l'étranger ont une initiative dans le viseur. Intitulée «200 francs, ça suffit», elle sera vraisemblablement soumise au peuple en 2025 ou 2026. Son but: réduire la redevance TV et radio pour les ménages de 335 francs actuels à 200 francs. L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) SwissCommunity en a discuté jeudi lors de son 100ᵉ congrès annuel.

Les membres de la «Cinquième Suisse» rappellent qu'un oui à l'initiative réduirait massivement les moyens financiers de la SSR. À une large majorité, ils ont voté une résolution recommandant le rejet du texte. «Avec une telle réduction, le mandat à l'étranger tel qu'il existe aujourd'hui ne pourrait pas être maintenu», a prévenu Larissa Bieler, directrice de swissinfo.ch.

Mandat à l'étranger

En plus de son mandat pour la Suisse, la SSR propose également une offre d'information à l'international. Elle comprend la plateforme Internet en dix langues swissinfo.ch, le site Internet en italien tvsvizzera.it et la collaboration avec les chaînes de télévision internationales TV5MONDE et 3sat.

Nos concitoyens résidant hors de Suisse ont besoin d'une offre journalistique de qualité, car ils ont leur mot à dire dans la politique locale. Ils conservent le droit de vote et d'éligibilité au niveau national. Dans près de la moitié des cantons, ils peuvent également participer aux votations locales.

Essentiel pour voter

Pour le Congrès des Suisses de l'étranger, les conséquences d'une dégradation de la couverture médiatique seraient problématiques. Dans leur pays de résidence, les Helvètes de l'étranger n'ont souvent qu'un accès limité aux informations traitant de politique suisse. L'offre de la SSR leur est donc essentielle pour qu'ils puissent exercer leur droit de vote en connaissance de cause.

Leurs voix peuvent d'ailleurs peser lourd dans la balance. Fin 2023, 813'400 ressortissants suisses vivaient à l'étranger, soit environ 11% de la population.

Publicité

Les Suisses de l'étranger ne paient pas de redevance

Un exemple marquant: en 2015, la population suisse a dit oui à la modification de la loi fédérale sur la radio et la télévision (LRTV)... et les voix de l'étranger ont fait pencher la balance! Sans elles, la nouvelle redevance n'aurait pas passé la rampe. Ce résultat avait fait des remous, car les Suisses de l'étranger sont en fait exonérés de la taxe radio-TV. Un débat avait alors émergé pour savoir si les citoyens qui résident hors de Suisse devraient ou non participer aux votations sur des projets qui ne les concernent pas directement.

Cette fois encore, les Suissesses et les Suisses de l'étranger devraient glisser un oui dans l'urne. Ils ne paient toujours pas la taxe Serafe et ne veulent donc pas se passer d'une offre gratuite.