Les propriétaires du rottweiler qui a mordu deux enfants s'expriment

Susanne et Reto W. sont les propriétaires du Rottweiler. Photo: Nicolas Lurati 1/8

Nicolas Lurati et Sandra Meier

C'est le choc à Adlikon (ZH)! Ce lundi soir, un rottweiler d'environ un an s'est échappé d'un appartement et a blessé plusieurs personnes. Devant l'immeuble, le chien a attaqué deux enfants. Un garçon de 5 ans a subi de graves morsures aux bras, et une fillette de 7 ans a été mordue à un bras et à une jambe.

Blick a pu s'entretenir avec les propriétaires du chien, Susanne et Reto W.*. Les deux sexagénaires venaient tout juste d'adopter l'animal. Il était arrivé samedi dans le foyer. «Dimanche, nous avons également reçu une dresseuse de chiens qui nous a donné des conseils sur la manière de traiter l'animal», explique Reto W. «Tout s'est bien passé», mais lundi, le chien, qu'ils ont appelé Buddy, semblait encore «un peu stressé» par le récent transport. Reto W. a voulu se procurer des gouttes d'urgence pour calmer le chien.

«Les cris du petit garçon m'ont glacé le sang»

«La porte de l'appartement était à peine entrouverte et notre chien a déboulé vers moi et m'a poussé sur le côté», raconte l'homme de 66 ans. Par malheur, la porte d'entrée de l'immeuble était également ouverte. Dehors, deux enfants jouaient. «Il a d'abord vu la fillette qui agitait ses mains». Le rottweiler l'a alors attaquée, puis a mordu le garçon. «Je ne sais pas pourquoi il s'en est pris à ce garçon. Il criait, ça m'a glacé le sang», décrit Reto W.

Susanne et Reto W. essaient de toutes leurs forces d'arracher leur chien du garçon. En vain. «Puis une femme est arrivée et l'a frappé avec un marteau. Cela n'a eu aucun effet.» En essayant de chasser le chien, une femme de 40 ans est à sont tour mordue et une femme de 33 ans est blessée. A un moment donné, le rottweiler lâche prise. Les propriétaires réussissent à l'attraper et à le ramener dans l'appartement. Mais là, c'est le comble. Il s'enfuit une nouvelle fois, cette fois-ci par la fenêtre ouverte, explique Reto W. . Il s'en prend à d'autres personnes. «Le chien était comme enragé», affirme-t-il.

Le couple regrette l'incident

Lors de la capture du chien, une policière est également mordue et légèrement blessée. Sur ordre de l'office vétérinaire et avec l'accord de la propriétaire, le rottweiler a été euthanasié par un vétérinaire. Reto W. poursuit pour Blick: «Pour nous, c'était clair dès la première morsure: ce chien doit être euthanasié, et tout de suite.» Les blessés ont reçu les premiers soins sur place et ont ensuite été transportés à l'hôpital.

Le couple regrette profondément cet incident. Susanne W. avoue en larmes: «Nous sommes absolument désolés, pour les enfants, pour les blessures. Ils vont avoir un traumatisme et il leur faudra beaucoup de temps pour s'en remettre. Si tant est qu'ils le fassent. C'est le pire.»

*Noms modifiés