1/6 Denner a annoncé la baisse du prix de 52 produits à partir de mardi.

Michael Hotz

La lutte pour la baisse des prix alimentaires bat son plein: lundi, le discounter Aldi a réduit le prix de son assortiment de viande fraîche – jusqu'à 36%. Denner contre-attaque à son tour. La filiale de Migros réduit les prix de 52 produits à partir de mardi prochain, comme l'ont d'abord rapporté les journaux de CH Media.

Concrètement, les produits à prix réduit concernent les assortiments de consommations courantes, de boissons, de produits laitiers, de confiserie et charcuterie, des soins du corps et des aliments pour animaux, comme Denner l'a indiqué à la demande de Blick. Selon son porte-parole Thomas Kaderli, Denner a ainsi réduit cette année les prix d'un quart de son assortiment standard de 2000 produits.

Les prix Denner baissent aussi pour la viande

L'offensive sur les prix est une réponse directe de Denner à la baisse des prix de la viande chez Aldi. En effet, la viande coûtera aussi moins cher à l'avenir chez le discounter de l'univers Migros. A partir de mardi, les clients ne paieront plus que 6 francs pour 500 grammes de viande de bœuf hachée, soit 25% de moins qu'auparavant. À titre de comparaison, Aldi a réduit le prix d'un demi-kilo de viande de bœuf hachée à 5,99 francs.

«Lorsque nous réalisons des avantages de prix, nous en faisons profiter nos clients – tout au long de l'année», explique Thomas Kaderli. La fixation des prix dépend de nombreux facteurs – par exemple de la baisse des coûts des matières premières, de l'énergie, du transport ou de l'emballage, mais aussi des négociations avec les producteurs.

Les fournisseurs de viande sont tendus

Les baisses de prix d'Aldi avaient déjà mis la puce à l'oreille des représentants de la filière viande. «Les baisses d'Aldi ne sont pas du tout conformes au marché. Les prix du marché du bétail évoluent dans une toute autre direction», explique un expert de la branche à Blick. Ce dernier déplore: «Au final, ce sont les producteurs et les agriculteurs qui en feront les frais!»

«Il est tout simplement irréaliste d'attendre des réductions de prix considérables sur la viande suisse» Markus Roten, président de l'association des maîtres bouchers de Suisse centrale

Markus Roten abonde dans le même sens. Il est président de l'association des maîtres bouchers de Suisse centrale, qui dirige 70 boucheries artisanales et entreprises de transformation de la viande. «Il est tout simplement irréaliste d'attendre des réductions de prix considérables sur la viande suisse», a-t-il déclaré à Blick. Aldi, en revanche, affirme que ses fournisseurs recevront le même prix qu'auparavant pour leurs produits. Lors d'une manifestation qui aura lieu ce lundi, le discounter souhaite donner aux producteurs un aperçu de sa stratégie de baisse des prix dans l'assortiment de viande fraîche.

Publicité

D'abord Aldi, maintenant Denner: chez les puissants discounters, on voit donc encore une marge de manœuvre dans les prix de la viande et d'autres produits – aux dépens de qui, on ne le sait pas pour l'instant. Ce qui est clair en revanche: Le dernier mot n'a pas encore été dit sur le marché de la viande.