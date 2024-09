Le trafic entre Romont et Fribourg interrompu en raison d'un violent orage

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Romont et Fribourg après qu'un violent orage a fortement endommagé un train à hauteur de Cottens (FR). (Image d'illustration)

Leo Vonlanthen Journaliste Blick

Le trafic ferroviaire est interrompu entre Romont et Fribourg après qu'un violent orage a fortement endommagé un train à hauteur de Cottens (FR), rapporte le média «20 minutes». Une centaine de passagers ont été débarqués en gare de Villaz-St-Pierre (FR).

Le témoignage offert à nos confrères par un passager Bullois parle de lui-même. «On a traversé un orage peu après Cottens. Tout d'un coup, de grosses pièces sont tombées du train. On pense que les lignes de contact ont été arrachées. De l'eau s'est infiltrée dans le train et des vitres ont été cassées. On a roulé sur plein de choses au passage. On s'est tous mis en position fœtale dès qu'on a senti les secousses. On est tous choqués.»



Les CFF ont confirmé l'interruption du trafic, invoquant un dérangement d'une ligne de contact. Des bus de remplacements ont été mis en place. La durée de l'interruption est inconnue.