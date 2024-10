Le président argentin est en train de transformer l'économie. Photo: AFP 1/4

Robin Wegmüller

Lors de la campagne électorale, il s'était fait remarquer avec une tronçonneuse. Aujourd'hui, le président argentin tente de transformer l'économie. Et l'un des plus grands chantiers de Javier Milei est le marché du logement.

Sur ce chantier, il a déjà donné quelques coups de tournevis. Et les mesures commencent à porter leurs fruits. Le marché de la location est en plein boom: depuis octobre dernier, les loyers corrigés de l'inflation ont baissé de 40%! Selon une enquête de la Fédération argentine de l'immobilier, le nombre de biens proposés à la location a presque doublé depuis cette année.

L'inflation comme problème

Mais comment ce miracle s'est-il produit? Pour comprendre ce résultat, il faut connaître les antécédents. Depuis des décennies, l'Argentine souffre régulièrement de phases d'extrême faiblesse économique. Et ce, bien avant les années de pandémie.

En 2020, le gouvernement de gauche a tenté d'assurer un logement abordable aux personnes les plus précaires avec une nouvelle loi sur les loyers. Les contrats de location devaient avoir une durée minimale de trois ans. Et ce, de manière unilatérale. Les bailleurs ne pouvaient pas résilier le bail des locataires pendant trois ans. Parallèlement, le gouvernement a introduit un frein aux loyers, ceux-ci ne pouvant être adaptés que tous les douze mois à l'inflation en cours.

Or, le renchérissement s'est envolé. En juin 2023, le taux d'inflation était de 115,6%. Les nouveaux bailleurs ont fixé leur loyer initial à un niveau si élevé que les nouveaux loyers ont incroyablement augmenté – comme en Suisse. Mais comme les propriétaires disposant d'un contrat de location ne pouvaient augmenter leur loyer qu'une fois par an, la location d'un appartement n'était pratiquement plus rentable. Dans les grandes villes surtout, beaucoup ont alors tenu leur appartement à l'écart du marché ou l'ont proposé comme destination de vacances pour les touristes. Résultat: à la mi-2023, un septième des logements de Buenos Aires étaient inhabités.

Javier Milei s'active

Javier Milei a dû agir. Ses mesures? Très libérales. Il a dérégulé le droit de la location et a notamment supprimé le blocage des loyers. Aujourd'hui, il n'y a plus de durée minimale et l'adaptation des loyers à l'inflation peut être négociée librement.

Ces corrections rendent la location à nouveau attractive. De nombreux logements qui étaient auparavant vides ont été remis sur le marché. C'est pourquoi le nombre de biens immobiliers proposés à la location a presque doublé depuis cette année. En raison de la forte concurrence, les bailleurs n'ont alors pas pu augmenter leurs loyers aussi fortement que l'inflation.

Aujourd'hui, la situation est toujours précaire. L'inflation diminue certes à nouveau, mais elle se situe toujours à 237%. Les loyers ont donc augmenté de 197% par rapport à 2023 – plus du triple du prix. Malgré tout, la situation n'est plus aussi grave qu'elle l'a été, et ce, grâce aux mesures prises par le président.

La Suisse a un autre problème

De telles mesures pourraient-elles aider la Suisse? Car dans notre pays aussi, nous sommes confrontés à des loyers élevés lors de la conclusion d'un nouveau contrat. «En Suisse, on constate que les interventions de l'État sur le marché sous forme de frein aux loyers ont des effets secondaires négatifs», explique Robert Weinert, expert en immobilier chez Wüest Partner. Le canton de Genève est un bon exemple. «Une intervention pourrait plaider en faveur d'un assouplissement des loyers – comme en Argentine.»

La mesure de Javier Milei n'aurait probablement pas autant de succès. Car le problème n'est pas tant une inflation élevée – elle vient de tomber à 0,8% aujourd'hui – mais plutôt le manque d'espace. «En Suisse, il manque des réserves de terrains à bâtir dans les endroits où la demande est forte, ainsi que des possibilités de construire en hauteur», poursuit Robert Weinert.

L'expert immobilier et conseiller cantonal du Parti évangélique suisse (PEV) à Zurich Donato Scognamiglio voit surtout l'aspect politique difficile. «L'approche est déjà passionnante. Mais en Suisse, le droit de la location est réglé au niveau fédéral. Une solution à la hussarde comme en Argentine n'est donc pas du tout possible, car chez nous, le peuple a son mot à dire.» Il ne voit toutefois pas cela comme un problème. «La force du système suisse réside précisément dans le fait que nous négocions une solution. Les décisions à la chaîne ne sont pas couronnées de succès chez nous.»