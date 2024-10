L'inflation suisse au plus bas depuis juillet 2021

Photo: Keystone

Le renchérissement annuel en Suisse a nettement baissé en septembre. Les prix ont également baissé par rapport au mois précédent. Concrètement, l'inflation a reculé à 0,8% en septembre, contre 1,1% en août, a indiqué jeudi l'Office fédéral de la statistique (OFS). Cela signifie que les biens de consommation suisses étaient en moyenne 0,8% plus chers qu'au même mois de l'année précédente. Les biens produits en Suisse sont toujours relativement plus chers qu'il y a un an (+2,0%), tandis que les biens importés (-2,7%) sont toujours nettement moins chers qu'il y a un an.

L'inflation est désormais à son niveau le plus bas depuis juillet 2021. En comparaison avec l'étranger, la Suisse est toujours mieux placée, mais les différences se sont récemment réduites. Dans la zone euro, la dernière valeur disponible (septembre) était encore de 1,8 %, aux États-Unis (août) de 2,5 %.

Les voyages organisés et l'essence sont devenus moins chers

L'inflation dite de base a également baissé en septembre, à 1,0% contre 1,1% en août. On exclut ici les variations de prix pour les segments de l'alimentation et de l'énergie, qui se montrent souvent très volatiles. Les banques centrales regardent souvent davantage cette valeur que le chiffre général de l'inflation lorsqu'elles luttent contre le renchérissement.

Par rapport au mois d'août précédent, les prix ont globalement baissé de 0,3%. Selon l'OFS, ce recul est dû à différents facteurs, notamment à la baisse des prix des voyages à forfait à l'étranger, de la parahôtellerie et du transport aérien. Les prix de l'essence, du mazout et du diesel ont également baissé. En revanche, les prix des vêtements et des chaussures ont augmenté, tout comme ceux des baies et des légumes-fruits.