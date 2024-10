Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce mercredi 23 octobre

Au menu de mercredi 23 octobre: les femmes et les impôts de leurs ex, l'augmentation de l'écolage en Valais, les dangers pour le commerce suisse de l'élection aux USA, la casquette du général Guisan et pour finir le chef de l'OFAS dans la tourmente.

Dès la rentrée 2025, réaliser ses études à la HES-SO coûtera plus cher. Photo: Shutterstock

Qu'est-ce qui attend la Suisse ce mercredi 23 octobre? Blick, avec l'aide de l'ATS, propose un tour d'horizon des actualités de ce jour. Florilège:

1 Payer les impôts de son ex

En trois ans, l’Etat de Vaud a poursuivi 510 femmes et 15 hommes, rappelle «24 heures». De nouvelles statistiques confortent les associations militant contre la solidarité fiscale des ex-époux, qui discrimine les femmes. Il n’y a qu’à Appenzell et dans le canton de Vaud qu’on peut être sommé de payer la dette d’impôt de son ex-conjoint, quelles que soient les circonstances. Cette archaïque et stricte «solidarité fiscale entre ex-époux» va être supprimée dès 2026. De nouveaux chiffres publiés par l’État les confortent les associations militantes dans l’idée que cette solidarité est discriminatoire à l’égard des femmes, et en cela inconstitutionnelle.

2 Les étudiants passeront à la caisse

Dès la rentrée 2025, les études à la HES-SO Valais-Wallis coûteront 40% de plus pour les étudiants suisses – de 500 à 700 francs par semestre –et 110% pour les étudiants étrangers - 1050 francs aussi par semestre, écrit «Le Nouvelliste». En Valais, cette mesure concerne près de 2000 étudiants. «Il s’agit d’une décision du comité gouvernemental de la HES-SO. La convention intercantonale stipule que la taxe est équilibrée par rapport aux autres HES de Suisse. La taxe valaisanne n’a jamais connu d’augmentation depuis 1998.

3 Trump dangereux pour le commerce suisse?

Les Etats-Unis sont le deuxième partenaire commercial de la Suisse. Peu importe le vainqueur de la prochaine élection présidentielle du 5 novembre outre-Atlantique: «Je pense que dans les deux administrations, il y aura un côté protectionniste, mais beaucoup plus marqué chez Donald Trump», souligne Cédric Tille, professeur d’économie internationale à l’Institut de hautes études internationales et du développement (IHEID) de Genève dans «Le Nouvelliste» et «ArcInfo».

4 La casquette du général Guisan retrouvée

Dérobé en 2018, le couvre-chef a été récupéré la semaine dernière, lit-on dans «24 heures» et la «NZZ». Il sera présenté dans le cadre de l’expo «Guisan 150», qui vient d’ouvrir ses portes à Avenches et qui célèbre le 150e anniversaire du célèbre général romand. En 2018, l’affaire avait fait grand bruit. L’enquête de police n’avait pas permis de retrouver cette pièce de collection qui n’a jamais été portée en public par le militaire vaudois. La casquette a refait surface cinq ans après son vol, sur un site de vente aux enchères, en juin 2023. «Ce n’est qu’au début octobre que notre intermédiaire nous a assuré qu’on pouvait la récupérer dans le canton de Zurich, une fois son acquéreur rentré de l’étranger», a relevé le secrétaire municipal d’Avenches, Julien Mora.

5 Le chef de l'OFAS démissionne

Près de trois mois après le couac de l’AVS, «c’est la démission», révèlent la «NZZ», «Le Temps» et le «Journal du Jura»: Stéphane Rossini le chef de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a présenté sa démission à Elisabeth Baume-Schneider. Le journal zurichois dit avoir plusieurs sources fiables. Son départ sera abordé lors de la séance ordinaire du Conseil fédéral aujourd’hui. Il sera présenté comme une décision personnelle du chef de service, indépendamment des récents soucis.