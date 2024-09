Milena Kälin

Andermatt Sedrun et Crans Montana appartiennent déjà aux Américains.

Le géant américain Vail Resorts possède deux domaines skiables en Suisse: Crans-Montana (VS) et Andermatt Sedrun (UR). Mais la soif d'expansion des Américains n'est pas encore assouvie. Le plus grand exploitant de domaines skiables au monde veut désormais étendre sa stratégie d'expansion à d'autres régions que l'Amérique du Nord.

«Nous voulons absolument en envisager davantage à l'avenir», déclare la PDG Kirsten Lynch à l'agence de presse «Bloomberg». «Nous avons été très clairs sur le fait que nous voyons une possibilité d'expansion.» Elle n'a toutefois pas voulu s'exprimer sur les rumeurs concernant Verbier (VS) ou Laax (GR) parues dans les médias suisses. Blick sait que cinq à six domaines skiables en Suisse et en Autriche sont dans le collimateur de Vail Resorts. Selon plusieurs sources, la Weisse Arena et les remontées mécaniques de Flims-Laax-Falera figureraient en tête de liste.

En outre, le journal dominical «Le Matin Dimanche» a fait état au début de l'année de rumeurs de rachat à Verbier. En janvier, des propriétaires de chalets avaient trouvé une lettre anonyme dans leur boîte aux lettres, les avertissant d'une reprise imminente. Mais rien ne semble s'être passé depuis...

Skier dans plusieurs domaines skiables avec l'Epic Pass

Si Vail Resorts s'intéresse autant à d'autres domaines skiables en Suisse, c'est notamment grâce à son «Epic Pass». Celui-ci permet aux skieurs de profiter de tous les domaines skiables de Vail Resorts. «Si une région connaît une saison difficile, il y a forcément d'autres régions qui connaissent une bonne saison, et nous pouvons ainsi compenser», explique Kirsten Lynch à l'agence de presse. Si le temps est mauvais à Andermatt, par exemple, les skieurs peuvent tout simplement se rendre à Crans Montana avec l'Epic Pass, sans frais supplémentaires.

Plus de domaines skiables signifie donc plus d'alternatives pour les détenteurs du pass. Le forfait de l'Epic pour toute la saison coûte 1025 dollars (l'équivalent d'environ 871 francs suisses). Mais il existe aussi des variantes moins chères, qui présentent alors certaines restrictions.

En Amérique du Nord, Vail Resorts est déjà propriétaire de 30 stations où les skieurs peuvent se rendre. En 2025, trois stations de ski suivront en Australie. Selon Kirsten Lynch, la diversité géographique contribue à la stabilité face au changement climatique.