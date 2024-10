Les firmes suisses douillent pour l'électricité comparé au reste du monde

Au menu de ce vendredi 25 octobre en Suisse: le prix payé par les entreprises pour l'électricité, le procès de l'ex-chef des minibars CFF, les budgets des prochaines votations, les exportations vers la Chine et les vols de Swiss qui sont souvent en retard.

Seuls les Pays-Bas font payer davantage que la Suisse les gros consommateurs d’énergie, écrit la «Neue Zürcher Zeitung». Photo: Sven Thomann

C’est vendredi, enfin! Le 25 octobre, plus précisément. Blick, avec l’aide de l’ATS, vous liste les cinq actualités qui vont compter aujourd’hui en Suisse. Bonne lecture!

1 Les entreprises industrielles suisses paient cher l’électricité

En comparaison internationale, les entreprises industrielles suisses ont récemment payé plus cher leur électricité. Seuls les Pays-Bas font payer davantage les gros consommateurs d’énergie, écrit la «Neue Zürcher Zeitung». La Suisse se trouve donc à la deuxième place. Elle est suivie par la Pologne et l’Allemagne, où l’industrie doit payer 15% de moins pour l’électricité. C’est en France que les prix de l’électricité étaient les plus bas en 2024.

2 Train de vie et procès de l’ex-chef des minibars CFF

Le tribunal de district de Zurich rend vendredi son jugement dans le procès de l’ex-patron d’Elvetino, filiale de restauration des CFF, et de ses deux coaccusés. Ils ont été jugés pour escroquerie, gestion déloyale et abus de confiance. Ils risquent jusqu’à quatre ans de prison. La défense a réclamé l’acquittement des trois prévenus. Selon elle, les preuves réunies contre l’ancien CEO d’Elvetino sont «inutilisables», car l’acte d’accusation se base sur des enquêtes internes des CFF. Le Ministère public a requis trois ans et huit mois de prison contre le Zougois de 68 ans. Celui-ci se serait servi dans la caisse pour financer son train de vie et couvrir des investissements personnels.

3 Les budgets des prochaines votations sont connus

Le Contrôle fédéral des finances publie les budgets annoncés par les acteurs politiques en vue de la votation du 24 novembre. Quatre objets sont soumis au peuple: le financement uniforme des soins, l’extension des autoroutes et deux objets liés aux baux. Les acteurs politiques doivent déclarer nommément les campagnes dont le budget dépasse 50’000 francs et les donations de plus de 15’000 francs.

4 Accord ou pas d’accord avec la Chine?

La présidente de l’organisation de promotion des exportations Switzerland Global Enterprise, Ruth Metzler se prononce en faveur de l’accord de libre-échange avec la Chine, dans les journaux de CH Media. Selon elle, le potentiel de réduction des droits de douane n’est pas encore épuisé. Les exportations de la Suisse vers la Chine ont plus que doublé au cours des dix dernières années.

5 Vols Swiss souvent en retard

Pendant les vacances d’automne, 38% de tous les vols Swiss ont décollé ou atterri en retard de plus de 15 minutes, relate Blick. Le directeur opérationnel de Swiss, Oliver Buchhofer, montre du doigt les conditions météorologiques et un espace aérien européen toujours plus surchargé. Chez Lufthansa, des retards ont été signalés pour 28% des vols au deuxième trimestre.