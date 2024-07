Mathilde Mottet, coprésidente des Femmes socialistes et élue au législatif de Monthey (VS), est à Paris ce dimanche soir. Elle confie son soulagement face au score surprise de l'alliance de gauche, malgré une extrême droite française «renforcée».

La gauche française triomphe: «On doit resserrer les rangs et continuer à lutter!»

Mathilde Mottet, coprésidente des Femmes socialistes et élue au législatif de Monthey (VS), s'est rendue à Paris pour suivre le deuxième tour des élections législatives. Malgré son soulagement de voir la gauche en tête, elle estime l'extrême droite renforcée.

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

La France retenait son souffle. Le coup de tonnerre a retenti à 20h: l'alliance de gauche du Nouveau Front populaire (NFP) est en tête du second tour des élections législatives dimanche. Elle devance le parti de Macron et le Rassemblement national (RN), qui partait pourtant grand favori.

Dans la foule parisienne, la Valaisanne Mathilde Mottet est venue assister aux résultats. La coprésidente des Femmes socialistes suisses, élue au législatif de Monthey, confie à Blick son «soulagement énorme». Elle développe: «Ça montre qu'une gauche unie peut convaincre, que toute la société peut se mobiliser pour un projet de gauche.»

«L'extrême droite ressortira de toute façon renforcée»

L'élue de gauche ne cache pas sa crainte d'un avenir politique dans lequel il faudra forcément compter avec le RN. «Le parti pourrait faire alliance avec les macronistes et empêcher le front populaire de mettre en œuvre leur programme pour une société égalitaire et libre, où tout le monde peut vivre hors de la pauvreté et des discriminations», s'inquiète la politicienne.

Selon elle, l'extrême droite française ressortira de toute façon renforcée de ces législatives. «Et elle légitime la haine des femmes, des personnes racisées, pauvres, trans et de toutes les minorités partout en Europe!», tonne la Valaisanne aux célèbres doigts d'honneur.

«Joie et soulagement»

La coprésidente des Femmes socialistes profite tout de même de ce retournement de situation spectaculaire. «C'est un signal fort qui donne de l'espoir! Maintenant, on doit resserrer les rangs, s'organiser et continuer à lutter pour défendre nos droits sociaux, mais surtout pour les développer», ébauche la femme de gauche.

Dans la foule, autour d'elle, les Parisiens ne cachent pas leur apaisement à l'annonce du score du NFP. «Il y a beaucoup d'émotions sur la place de la République, de la joie, mais avant tout du soulagement, commente Mathilde Mottet. On vient d'acheter à boire à un stand, et la personne qui nous a servi nous a dit être surtout 'rassurée de ne pas devoir dégager demain'.»