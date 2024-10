Les 5 choses qui vont compter en Suisse ce lundi 21 octobre

Au programme de ce lundi 21 octobre: la Pontaise sauvée, les tensions apaisées entre l'Ukraine et la Suisse, une dénonciation à la suite de révélation dans la presse, le guide Michelin et finalement l'état des arbres suisses.

Le stade de la Pontaise, ici lors de la Coupe du monde 1954 en Suisse, ne sera pas rasé, mais s'intégrera dans un projet immobilier (archives).

Que nous réserve ce début de semaine en Suisse? Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actualités de ce lundi 21 octobre. C'est parti:

1 La Pontaise sauvée in extremis

Le stade de la Pontaise ne sera finalement pas rasé, annonce le syndic de Lausanne, Grégoire Junod, lundi dans «24 heures». Il sera transformé pour s'intégrer dans un vaste projet immobilier. Trois bureaux d'architectes «ont montré qu'on pouvait trouver le volume bâti nécessaire, de l'ordre de 115'000 m, soit 80 à 90 millions de valeurs foncières en densifiant autour du stade», explique l'élu socialiste. Il est donc possible «de réaliser un quartier relativement dense – on parle de 3000-3500 logements sur toutes les Plaines-du-Loup – avec une excellente qualité d'habitat et bien végétalisé», tout en conservant le stade, poursuit-il.

2 La dispute entre Berne et Kiev reglée

Berne et Kiev ont réglé leur différend, indique le premier ministre ukrainien Denys Chmygal dans la «Neue Zürcher Zeitung» de lundi. Au cœur du problème, le plan de paix sino-brésilien. Un représentant de la Suisse avait assisté en tant qu'observateur à une réunion du Brésil et de la Chine en marge de l'assemblée générale de l'ONU, provoquant le mécontentement de Kiev. «Nous avons clarifié cette question. C'était un malentendu», précise Denys Chmygal. Il ne fait aucun doute que «la Suisse soutient la voie vers la paix sur la base de la charte de l'ONU et du droit international», ajoute-t-il.

3 Une plainte contre les fuites dans la presse

La présidente de la commission des institutions politiques du Conseil national (CIP), Greta Gysin, n'exclut pas «une dénonciation pénale», après les révélations dans la presse de la lettre que la CIP a envoyée au conseiller fédéral chargé de l'asile, Beat Jans, rapportent lundi la «Tribune de Genève» et «24 heures». La missive, signée par 22 des 23 membres de la CIP, demandait au ministre socialiste d'assister plus souvent aux séances de la commission et de faire preuve de davantage de transparence. «C'est la troisième fois en un mois que des éléments confidentiels de nos séances se retrouvent dans la presse. On ne peut pas travailler sereinement dans ces conditions», ajoute la Verte tessinoise.

4 Quels sont les meilleurs restos de Suisse?

Le guide Michelin Suisse présente lundi les meilleurs restaurants du pays pour l'année 2024. La cérémonie se déroulera pour la troisième année consécutive au campus de l'Ecole hôtelière de Lausanne. Le millésime 2023 avait mis à l'honneur 138 établissements étoilés.

5 Les forêts se meurent

Le nombre d'arbres dépérissant a crû de 56% en dix ans en Suisse et la forêt pousse plus lentement, alertent lundi «La Liberté» et «Le Courrier». Un quart des arbres qui ont grandi entre 2009 et 2022 sont morts, indique dans le journal l'Office fédéral de l'environnement (OFEV) en se basant sur son dernier inventaire forestier national (IFN) réalisé à la fin 2022. «En conséquence, l'accroissement net a diminué de 12,8%, passant de 9,14 millions de mètres cubes par an à 7,96 millions de m3/an», précise Daniela Mangiarratti, de la section dangers naturels de l'OFEV. «L'évolution est différente selon les régions. Ce sont surtout le Jura et le Plateau qui sont fortement touchés.»