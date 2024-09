Dimanche, les électeurs se prononceront sur la réforme de la LPP. Un non se profile à l'horizon. L'avenir du deuxième pilier est déjà contesté. Quel est l'avenir du projet?

Que se passera-t-il en cas de non à la réforme des caisses de pension?

Ruedi Studer

Selon les derniers sondages, la réforme de la LPP ne passera pas. Photo: keystone-sda.ch

Les partisans de la réforme des caisses de pension ont déjà perdu leur confiance à quelques jours du vote décisif. L'imbroglio des chiffres concernant le deuxième pilier et l'AVS suscite l'incertitude parmi les électeurs, et une nette tendance au non se dessine dans les derniers sondages.

Si le projet est effectivement rejeté dimanche, rien ne changera dans la prévoyance professionnelle (LPP). Même le taux de conversion dans le régime obligatoire LPP reste à 6,8% – et devrait rester ainsi à long terme. «Le verdict serait clair: les électeurs préfèrent le statu quo, et ils n'ont pas envie de réduire les prestations et de faire des expériences. Aucun système n'est parfait», explique pour Blick le conseiller aux Etats libéral-radical (PLR) Damian Müller.

«Mettre un terme aux arnaques»

Le deuxième pilier devrait toutefois rapidement redevenir un sujet de discussion au Parlement. La coprésidente du Parti socialiste (PS) Mattea Meyer a des idées concrètes sur les points à aborder lors d'une nouvelle tentative. «Une nouvelle réforme doit garantir le niveau des rentes et ne doit pas conduire à de larges réductions des rentes comme c'est le cas actuellement», explique-t-elle clairement.

La co-cheffe du Parti socialiste Mattea Meyer a déjà des idées concrètes sur la manière de procéder après un éventuel non à la réforme de la LPP. Photo: Philippe Rossier 1/5

Elle veut notamment améliorer trois points. «Il faut une compensation automatique du renchérissement, également sur les rentes existantes», déclare Mattea Meyer. Les bonifications pour tâches d'assistance et d'éducation, comme dans l'AVS, doivent également permettre d'améliorer les rentes des femmes dans le deuxième pilier. «Nous devons aussi mettre un terme à l'arnaque des assurés par les banques et les assurances», ajoute-t-elle.

Des revendications qui ne rencontrent guère d'écho dans le camp bourgeois. «Nous accepterons la décision de l'électorat», déclare le chef du groupe de l'Union démocratique du centre (UDC) Thomas Aeschi. Mais cela signifie aussi, en cas de non, qu'une nouvelle réforme ne sera pas immédiatement lancée. Il faut un délai de convenance.

«Les caisses de pension qui souffrent d'un taux de conversion encore trop élevé doivent résoudre leurs problèmes elles-mêmes», lance Thomas Aeschi. Il rejette les idées d'extension de la gauche.

«Une solution pour les nouvelles formes de travail»

Le conseiller aux États du Centre Erich Ettlin craint lui aussi qu'en cas de «non», la situation risque de rester bloquée pendant des années. «Mais nous ne serons certainement pas dupes», souligne-t-il. La nécessité d'adapter la prévoyance professionnelle à l'évolution de la société n'a pas disparu pour autant. «La LPP a besoin d'une solution pour les nouvelles formes de travail comme les emplois multiples ou le temps partiel», poursuit Erich Ettlin. Il considère qu'il est urgent de lisser les cotisations salariales des employés plus âgés.

Damian Müller, quant à lui, veut élargir le regard au-delà du deuxième pilier. «Il faut marquer un temps d'arrêt dans la politique de prévoyance vieillesse», dit-il. La génération du baby-boom arrive à la retraite. Tout le monde sait que la prévoyance vieillesse est à bout de souffle.

«Mais si le Conseil fédéral et le Parlement ne parviennent manifestement pas à convaincre le peuple, nous devons revoir notre copie», poursuit Müller. «C'est pourquoi j'attends du Conseil fédéral qu'il dresse d'abord un état des lieux sans complaisance plutôt qu'un nouveau patchwork de projets. L'accent doit être mis sur le maintien des prestations et certainement pas sur une extension.»