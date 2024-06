L'achat de billets sur l'App CFF n'est actuellement pas possible

En raison de problèmes techniques, l'achat de billets n'est actuellement pas possible aussi bien sur l'application CFF que sur le site Internet. Le personnel des trains doit désormais se charger lui-même de ce travail et vend des billets à bord du train.

1/2 Ce message s'affiche sur l'App des CFF.

Les personnes qui voyagent actuellement avec les CFF doivent acheter leur billet directement auprès du contrôleur. La raison: les CFF sont actuellement confrontés à des problèmes techniques pour la vente de billets en ligne.

«En raison de problèmes techniques, l'achat de billets via CFF.ch et Mobile CFF n'est actuellement pas possible. Le personnel des trains est informé et vend les billets à bord du train», écrit le service de presse des CFF sur son compte X.

Interrogés par Blick, les CFF ne sont pas encore en mesure d'estimer précisément la durée de la perturbation. De plus amples informations devraient suivre.