Le Centre s'enquiert auprès de la base de son parti de la manière dont il doit s'orienter et se positionner à l'avenir dans le paysage politique suisse. Des sujets brûlants sont abordés: faut-il fusionner avec les Vert'libéraux?

1/5 Le président du Centre, Gerhard Pfister, demande aux membres quelles devraient être les priorités à l'avenir.

Andreas Schmid

Le Centre semble se poser de nombreuses questions sur son orientation politique, selon un dernier sondage auprès des membres du parti. Quelle position adopter dans champ des autres partis? Quel comportement de vote? Il était également question de la satisfaction vis-à-vis de l'équipe dirigeante et des figures de proue ainsi que des priorités auxquelles le Centre doit se consacrer.

Il y a quelques jours, les membres du parti ont été invités par l'institut de recherche gfs.bern à participer à un sondage. Pour les responsables, c'était un moyen de connaître «les besoins et les appréciations de la base concernant le programme, le positionnement et aussi la marque 'Le Centre' afin de les développer ensemble». Les personnes intéressées peuvent répondre aux questions en ligne jusqu'au 11 août. L'une d'entre elles est la suivante: «Le Centre doit-il fusionner avec les Vert'libéraux?» Une perspective qui, dans un paysage politique en pleine polarisation, est entachée de certains tabous, mais qui représente pour le Centre une option qui n'est pas évoquée pour la première fois.

Les responsables veulent savoir ce qu'en pense la base, alors que le changement de nom du Parti démocrate-chrétien (PDC) en «Le Centre», il y a plus de trois ans, a déjà représenté un profond bouleversement dans les régions d'origine marquées par le catholicisme. Le parti est sorti renforcé de ce processus, tout comme de sa fusion avec le Parti Bourgeois-Démocratique (PBD). Le président du Centre, Gerhard Pfister, a pu comptabiliser les élections fédérales de l'année dernière comme un succès, de sorte que le conseiller national zougois sollicite à nouveau l'avis des membres du parti pour l'orientation stratégique de 2025 à 2033.

Priorités en termes de contenu

En 2020 déjà, le PDC de l'époque avait fait interroger ses membres par gfs.bern. La direction du parti avait voulu savoir si la base soutenait le changement de nom prévu et, comme aujourd'hui dans la nouvelle enquête, de nombreux autres thèmes avaient été abordés. Plus de 9000 membres ont participé à l'enquête.

Parallèlement, les sondeurs ont également étudié la manière dont le parti était perçu de l'extérieur. L'institut a interrogé à cet effet 2000 électeurs en dehors du PDC. Les chercheurs en politique renouvellent ainsi cette enquête, comme le confirme Lukas Golder de gfs.bern. L'institut veut savoir, sur un échantillon équilibré de 2000 personnes intéressées, comment elles évaluent le parti du Centre et comment elles jugent son travail politique.

Dans le sondage interne de la base, gfs.bern s'est intéressé aux priorités de fondement du parti. Quelle doit être l'importance de la politique familiale, quelle est la position des membres sur le subventionnement des crèches ou le rapprochement avec l'Europe est-il un thème central pour le Centre? Et comment le Centre doit-il collaborer avec les partenaires bourgeois que sont le PLR ou l'UDC?

Publicité

Des conclusions comparables

Il s'attend à ce que quelques milliers de membres participent à l'enquête, estime Lukas Golder. Même s'ils n'étaient plus près de 10'000 lorsqu'il s'agissait de changer de nom. Le Centre compte actuellement 91'500 membres.

Lukas Golder espère que l'enquête sera riche en enseignements, car elle permettra de mettre en évidence les changements et les constantes par rapport au premier sondage. Il est intéressant de savoir où les membres veulent se concentrer et où il y a des «trous noirs», surtout pour un parti du Centre qui gère «tout et rien», explique le chercheur.

La porte-parole du Centre, Simone Rubin, précise que l'enquête actuelle auprès des membres se base sur un atelier qui s'est tenu en avril dernier. Lors de cet atelier, la direction du parti a discuté de la future stratégie avec les présidents cantonaux du Centre et les dirigeants des associations proches du parti. Celle-ci doit être définie d'ici à 2033.

L'orientation actuelle du parti est définie jusqu'à fin 2024, explique Rubin. «L'enquête auprès de la base sert à établir les bases de la stratégie suivante». Grâce à l'enquête réalisée il y a quatre ans, il en résulte une étude comparative. La présidence du parti attend les résultats de l'enquête pour l'automne prochain.