L'essence coûte de moins en moins cher en Suisse

Le prix du plein d'essence en Suisse a connu des hauteurs ces trois dernières années. En ce mois d'octobre 2024, il est redescendu à une moyenne raisonnable. Photo: Shutterstock

Léo Michoud Journaliste Blick

Les prix à la pompe qui dépassent les deux francs le litre, ce n'est plus d'actualité. La course vers les hauteurs de 2021-2022 avait été marquée par la guerre en Ukraine. Le conflit au Proche-Orient, entre Israël, Hamas et Hezbollah, semble avoir une influence restreinte.

Certaines stations n'ont pas eu une essence aussi peu chère depuis trois ans. En explorant le site du Touring Club Suisse (TCS), la RTS observe ce mercredi 9 octobre que le prix moyen d'un litre de sans plomb 95 en Suisse est de 1,72 franc. Contre 1,89 franc en mai dernier.

Presque 1,50 franc grâce à la Chine

L'association représentante des conducteurs a trouvé l'essence la moins chère dans deux stations près de Bienne, à Brügg. Dans les pompes du Café-bar Neubrück et du Marché Brügg, le litre de sans plomb 95 ne coûterait qu'1,54 franc ce jeudi 10 octobre.

La raison de cette baisse? Au-delà de la situation géopolitique, ce serait surtout la demande qui stagnerait «à un niveau insuffisant pour éponger l'offre», analyse la RTS, faisant appel à l'analyste de la banque Pictet Malik Zetchi. Pour lui, c'est l'économie à la peine, en particulier en Chine, qui causerait un «surplus d'offre» sur le marché.