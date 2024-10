L'agriculteur de La Côte-aux-Fées (NE) voulait descendre sa bête à Neuchâtel, rapporte Arcinfo, pour montrer les dégâts faits par les loups. Photo: Shutterstock

Lucie Fehlbaum Journaliste Blick

«Le bab (ndlr: kebab) du loup». C'est comme cela qu'un agriculteur de La Côte-aux-Fées (NE) a qualifié la carcasse de sa génisse, qu'il a exposé en plein village, vraisemblablement tuée par un loup. Sur un panneau, il accuse l’association Pro Natura, rapporte Arcinfo.

L’agriculteur, Ludovic Pétremand, dénonce les attaques de loups, ayant perdu deux de ses bêtes. Il critique les politiques agricoles et affirme vivre dans la crainte constante de nouvelles attaques. Son geste a suscité l’intervention de la police, qui a exigé le retrait de la carcasse pour des raisons sanitaires.

Le retour du loup est inévitable

Benoît Erb, éleveur et conseiller communal à La Côte-aux-Fées, comprend la frustration, arguant que les loups sont régulièrement observés et que les éleveurs craignent de retrouver leurs bêtes mutilées. Pro Natura, mis en cause, soutient que le retour naturel du loup est inévitable et que la solution repose sur une meilleure protection des troupeaux.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

L’organisation reconnaît les émotions des agriculteurs mais insiste sur l’importance du loup pour l’équilibre de la biodiversité. Des tirs d’effarouchement sont prévus pour éloigner les loups dans la région de Neuchâtel.