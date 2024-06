Un supporter vaudois grièvement blessé à l'explosif

À la fin du match, un jeune homme de 19 ans, ressortissant suisse et domicilié dans la région, a été grièvement blessé au niveau d’un membre supérieur et d’une jambe. (Image d'illustration)

Il joue aux apprentis sorciers et ça tourne très mal. Ce jeudi 20 juin, vers 23h30, la Centrale vaudoise police (CVP) était avisée qu’un engin pyrotechnique avait explosé à la rue de Lausanne 43, à Payerne, à l’issue du match Espagne-Italie de l'Euro 2024, indique la police.

À la fin du match, un jeune homme de 19 ans, ressortissant suisse et domicilié dans la région, a été grièvement blessé au niveau d’un membre supérieur et d’une jambe. En cause? Un engin de fabrication artisanale qu’il avait lui-même utilisé.

Sa vie en danger

C’est d’abord un passant qui lui a prodigué les gestes de premiers secours, assisté des gendarmes primo-intervenant. Par la suite, les ambulanciers ont pris en charge la personne à destination de l’hôpital de Payerne puis elle a été héliportée au CHUV. Au vu de la nature de ses blessures, ses jours sont en danger. Aucune autre personne n'a été blessée lors des faits.

Une instruction pénale a été ouverte sous la direction du Ministère public, qui vise à déterminer les circonstances et les causes de cet événement. Les investigations seront menées par les inspecteurs de la police de sûreté, en collaboration avec la brigade de police scientifique.

Cet incident a nécessité l’intervention d’une ambulance du Centre de secours et d’urgence du Nord vaudois et de la Broye (CSU-nvb), des pompiers du SDIS Broye-Vully, de patrouilles des gendarmerie, d’inspecteurs de la Police de sûreté et de la brigade de police scientifique et d’agents du groupe spécialiste NEDEX.