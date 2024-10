Après les trois premiers mois passés à la tête d'Emirates pour la Suisse, Mohammad Lootah reçoit Blick pour une interview. Photo: Ulrich Rotzinger 1/5

Il trouve le temps suisse magnifique, loue les courts trajets vers Berne, Interlaken ou Zermatt, et ne peut s'empêcher de s'étonner de la fluidité des transports publics dans le pays.

Depuis trois mois, Mohammad Lootah, 31 ans, est à la tête d'Emirates en Suisse. Ce citoyen des Emirats arabes unis est donc responsable de la connexion du «marché phare en Europe», comme il le dit, à la plaque tournante mondiale de Dubaï. Blick rencontre Mohammad Lootah au siège de l'entreprise à Opfikon à Zurich, alors que la situation au Proche-Orient s'embrase.

Mohammad Lootah, avant de parler de vos débuts en Suisse, comment jugez-vous le foyer de conflit qu'est le Proche-Orient?

Comme toutes les compagnies aériennes, nous contournons les espaces aériens interdits. Nous continuons à suivre de très près la situation dans la région et sommes en contact avec les autorités compétentes. Nous maintenons nos mesures de précaution aussi longtemps qu'elles sont nécessaires.

Emirates a renforcé sa sécurité, en interdisant les bipeurs et les talkies-walkies à bord...

La sécurité de nos passagers et de nos équipages est notre priorité absolue. Il est interdit à tous les passagers des vols à destination, au départ ou via Dubaï d'emporter des bipeurs et talkies-walkies dans leurs bagages en soute ou leurs bagages à main. Si de tels objets sont trouvés, ils seront confisqués par la police de Dubaï.

Tout le monde redoutait cette escalade. Une grande guerre menace-t-elle le Proche-Orient?

Il faut demander aux politiciens. En tant que compagnie aérienne, nous assistons depuis des décennies à des conflits géopolitiques. Mais nous avons appris à nous adapter et à garantir ainsi la continuité de nos activités.

Vous semblez plutôt détendu, mais vos passagers suisses ne voient-ils pas les choses un peu différemment?

J'ai été surpris, car l'escalade du conflit au Proche-Orient n'a pas eu d'impact majeur sur le comportement de nos passagers suisses. Les réservations continuaient, comme d'habitude. Il y a des clients qui souhaitent plutôt prendre l'avion à une date ultérieure. Et si quelqu'un devait manquer sa correspondance, nous les prenons en charge et nous occupons bien d'elles à Dubaï.

Ces deux derniers mois, des passagers d'Emirates nous ont signalé qu'il y avait beaucoup de places libres dans leurs avions entre Genève ou Zurich et Dubaï...

C'est possible, mais ce n'est pas dramatique. La demande change d'année en année, en s'adaptant notamment aux saisons. Est-ce dû au climat, à la chaleur? Je ne pense pas, car le nombre de touristes suisses qui se rendent à Dubaï en été ne cesse d'augmenter. En fin de compte, nous devons nous adapter aux besoins de nos clients.

Chaque jour, vous volez avec une capacité totale de 1481 sièges de la Suisse vers Dubaï. Est-ce que c'est rentable?

C'est rentable. Nous sommes une compagnie aérienne commerciale, nous devons nous assurer de faire des bénéfices. Si ce n'était pas rentable, nous ne maintiendrions pas l'offre. Nous volons actuellement une fois par jour avec l'A380, auquel s'ajoutent trois autres liaisons quotidiennes en Boeing-777 depuis la Suisse vers Dubaï. L'avantage de ces gros avions est qu'il y a presque toujours des places libres, alors que nos concurrents avec des avions plus petits ne peuvent pas offrir cela à leurs clients.

Les sièges libres font donc partie de votre modèle commercial?

Nous nous orientons sur la dynamique des affaires. Nos clients apprécient le fait qu'ils ne doivent pas s'entasser chez nous. Si nous voulions simplement remplir les sièges, ce serait très simple: il nous suffirait de suivre le modèle commercial d'autres compagnies aériennes. Mais ce n'est pas ce que nous voulons. Nous investissons dans le produit et dans la qualité du service. La qualité est plus importante pour nous que la quantité.

Vous qualifiez la Suisse de «marché clé». Est-ce parce que c'est là que vous pouvez le plus écrémer?

Nous lançons d'abord nos dernières offres en Suisse, avant de les introduire sur d'autres marchés. Nous avons d'abord proposé le nouveau Boeing-777 à quatre classes avec de nouveaux sièges Premium Economy et notre toute dernière classe affaires à Genève et, depuis octobre, au départ de Zurich. La Suisse est un marché fort pour notre classe affaires et première classe.

Vous éludez ma question!

Les clients suisses ont un fort pouvoir d'achat. Ils accordent une grande importance à la qualité. Et n'oubliez pas que la Suisse est un centre économique en Europe. Il y a beaucoup d'hommes d'affaires qui font l'aller-retour entre la Suisse et Dubaï, et ils sont de plus en plus. Pour les vacanciers et les hommes d'affaires, Dubaï est également une plaque tournante avant de rejoindre des destinations plus lointaines comme l'île Maurice et la Thaïlande, ainsi que l'Extrême-Orient.

Dans le classement annuel Skytrax des meilleures compagnies aériennes du monde, Emirates arrive en troisième position. La nourriture aurait toutefois une marge de progression. Cela vous étonne-t-il?

Je trouve notre gastronomie de bord excellente. Il y a des possibilités d'améliorations partout. Même en tant que compagnie aérienne haut de gamme, nous ne pouvons jamais dire que nous avons atteint le maximum et que tout va bien.

Vous êtes responsable de quatre vols quotidiens vers Dubaï. Ne vous ennuyez-vous pas dans votre travail?

Les trois premiers mois ici en Suisse ont été tout sauf ennuyeux! Je dois désormais veiller à ce que les nouvelles offres proposées en cabine soient bien accueillies. Malgré un nombre limité d'avions, c'est un énorme défi de remplir suffisamment le grand nombre de sièges. L'ouverture de nouveaux bureaux à Genève est ensuite prévue.

Faites-vous aussi du home-office à Dubaï, ou êtes-vous implanté en Suisse ?

J'ai déménagé à Zurich. J'adore flâner dans la Bahnhofstrasse jusqu'à la Bürkliplatz, au bord du lac. Vous avez un pays magnifique: j'aime la pluie, la nature verdoyante et j'ai hâte de voir la neige en hiver. Je veux absolument apprendre à skier! J'ai déjà un pari en cours avec mon équipe: je jugerai leur performance en fonction de ma capacité à apprendre à skier.